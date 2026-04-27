Велика акција полиције: У току претрес канцеларија Војина Мијатовића

Аутор:Огњен Матавуљ
Полицијски службеници СИПА и МУП-а Кантона Сарајево претресају службене просторије Федералног министарства развоја, предузетништва и обрта, као и опрему коју користи министар Војин Мијатовић и његови сарадници.
Акција се спроводи на подручју Сарајева и Мостара по наредбама Посебног одјељења Врховног суда Федерације БиХ и под надзором Посебног одјељења Федералног тужилаштва.
”У оквиру ових активности врши се претрес више локација, укључујући службене просторије Федералног министарства развоја, подузетништва и обрта, као и службену документацију и рачунарску опрему коју користе министар, његови савјетници и сарадници”, саопштило је Федерално тужилаштво.
Додају да су наредбама обухваћени и претреси одређених физичких и правних лица, која су била дио конзорцијујма корисника бесповратних средстава додијељених путем јавног позива, који је министарство расписало у марту 2025. године, у укупном износу од око 600.000 америчких долара.
