Шесточлана група из Сарајева варала предузећа широм БиХ

27.04.2026 11:24

Фото: Unsplash

Општински суд у Сарајеву потврдио је оптужницу против шесточлане групе због сумње да су преварили 32 фирме широм БиХ оштетивши их за више од 800.000 КМ, саопштено је из Тужилаштва Кантона Сарајево.

Оптужница је потврђена против Сањина Авдића, Џените Риђешић, Мухамеда Османовића, Адмира Шендеровића, Маиде Авдић и Барише Бејтовића.

Авдић, Риђешић и Османовић оптужени су за кривична д‌јела превара и превара у привредном пословању, а Шендеровић, Авдић и Бејтовић за превару.

Авдић, Риђешић и Османовић терете се да су од 2019. до 2024. године д‌јеловали као криминална група коју Тужилаштво Кантона Сарајево терети за преваре 32 фирме широм БиХ које су оштетили за више од 800.000 КМ.

Шакира

Сцена

Трагедија пред концерт славне Шакире

Према наводима оптужнице, чланови групе на чијем је челу био Авдић имали су унапријед одређене улоге и задатке, те д‌јеловали координисано по упутствима организатора с циљем прибављања противправне имовинске користи.

Терете се да су оштећене доводили у заблуду лажним представљањем и приказивањем пословне сарадње, након чега су преузимали робу веће вриједности без намјере да је плате.

Османовић је углавном имао улогу посредника у преузимању робе, док је Авдић организовао наруџбе и комуникацију са оштећеним фирмама.

И осталим оптуженима Авдић је омогућио прибављање незаконите користи лажним приказивањем пословне сарадње са оштећеним фирмама.

Поступајући тужилац предложио је суду одузимање имовинске користи од 842.833 КМ од оптужених.

За главни претрес суду је предложено саслушање 136 свједока, три вјештака и извођење 1.052 материјална доказа, преноси Мондо.

Прочитајте више

Трагедија пред концерт славне Шакире

Сцена

Трагедија пред концерт славне Шакире

28 мин

0
bolest, zaraza, bolnica

Здравље

Стручњаци објаснили да ли стрес утиче на развој тумора

30 мин

0
Бик убио човјека насред улице

Свијет

УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Бик убио човјека насред улице

45 мин

0
Драма у Добоју: Возач надувао алкотест, па се дао у бјекство

Хроника

Драма у Добоју: Возач надувао алкотест, па се дао у бјекство

46 мин

0

Више из рубрике

Драма у Добоју: Возач надувао алкотест, па се дао у бјекство

Хроника

Драма у Добоју: Возач надувао алкотест, па се дао у бјекство

46 мин

0
Алмер Инајетовић

Хроника

У браћу испалио више метака: Инајетовићу и помагачу предложен притвор

1 ч

0
Полиција у Челинцу ухапсила Бањалучане и одузела им месо

Хроника

Полиција у Челинцу ухапсила Бањалучане и одузела им месо

1 ч

0
Због пара и имања насрнуо на породицу, па завршио иза решетака

Хроника

Због пара и имања насрнуо на породицу, па завршио иза решетака

1 ч

0

Близанци умрли држећи се за руке: Тијела пронашао њихов отац

Нова Тропик маркет адреса - нова прилика за 102 члана тима

Техеран изнио нови приједлог за споразум са Вашингтоном

Трагедија пред концерт славне Шакире

