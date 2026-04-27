Шесточлана група из Сарајева варала предузећа широм БиХ

Општински суд у Сарајеву потврдио је оптужницу против шесточлане групе због сумње да су преварили 32 фирме широм БиХ оштетивши их за више од 800.000 КМ, саопштено је из Тужилаштва Кантона Сарајево.
Оптужница је потврђена против Сањина Авдића, Џените Риђешић, Мухамеда Османовића, Адмира Шендеровића, Маиде Авдић и Барише Бејтовића.
Авдић, Риђешић и Османовић оптужени су за кривична дјела превара и превара у привредном пословању, а Шендеровић, Авдић и Бејтовић за превару.
Авдић, Риђешић и Османовић терете се да су од 2019. до 2024. године дјеловали као криминална група коју Тужилаштво Кантона Сарајево терети за преваре 32 фирме широм БиХ које су оштетили за више од 800.000 КМ.
Према наводима оптужнице, чланови групе на чијем је челу био Авдић имали су унапријед одређене улоге и задатке, те дјеловали координисано по упутствима организатора с циљем прибављања противправне имовинске користи.
Терете се да су оштећене доводили у заблуду лажним представљањем и приказивањем пословне сарадње, након чега су преузимали робу веће вриједности без намјере да је плате.
Османовић је углавном имао улогу посредника у преузимању робе, док је Авдић организовао наруџбе и комуникацију са оштећеним фирмама.
И осталим оптуженима Авдић је омогућио прибављање незаконите користи лажним приказивањем пословне сарадње са оштећеним фирмама.
Поступајући тужилац предложио је суду одузимање имовинске користи од 842.833 КМ од оптужених.
За главни претрес суду је предложено саслушање 136 свједока, три вјештака и извођење 1.052 материјална доказа, преноси Мондо.
