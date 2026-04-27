Трагедија пред концерт славне Шакире

Аутор:АТВ
Техничар који је радио на припреми бине за концерт Шакире у Бразилу погинуо је након несреће која се догодила током монтаже сценске конструкције.
Како је саопштила ватрогасна служба Рио де Жанеира, мушкарац је задобио тешке повреде ногу у систему за подизање конструкције.
Након несреће, радници су успјели да ослободе повријеђеног мушкарца, који је хитно пребачен у болницу.
Међутим, упркос напорима љекара, касније је проглашен мртвим.
Организатор концерта, компанија Бонус трак, потврдио је смрт техничара.
"Нажалост, техничар је преминуо у болници“, саопштили су.
Шакира би у суботу требало да одржи велики бесплатни концерт на плажи Копакабана у Рио де Жанеиру, догађај који привлачи огромну пажњу публике из Бразила и свијета.
Екипе већ недјељама раде на постављању бине на чувеној плажи, а несрећа се догодила управо током тих припрема.
Очевидац Антонио Маркос Фереира дос Сантош рекао је да је изненада видио људе како трче.
"Ниоткуда смо видјели људе како трче, а када смо погледали, конструкција је била на земљи. Људи су говорили да је један човјек остао заробљен испод. Сви су потрчали да га извуку“, испричао је он.
Концерт долази послије велике свјетске турнеје
Шакирин наступ у Бразилу долази након њене свјетске турнеје „Лас Мухерес Ја Но Јоран Ворлд Тур“, што у преводу значи "Жене више не плачу".
Турнеја је почела прошле године и проглашена је највећом женском турнејом 2025. године према заради на благајнама и продаји улазница.
Албум истог имена објављен је годину дана раније, а велику пажњу привукле су песме које су јавност повезивала са њеним раскидом од бившег фудбалера Жерарда Пикеа.
