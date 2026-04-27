Трагедија пред концерт славне Шакире

Трагедија пред концерт славне Шакире
Фото: Tanjug

Техничар који је радио на припреми бине за концерт Шакире у Бразилу погинуо је након несреће која се догодила током монтаже сценске конструкције.

Како је саопштила ватрогасна служба Рио де Жанеира, мушкарац је задобио тешке повреде ногу у систему за подизање конструкције.

Радници га извукли испод конструкције

Након несреће, радници су успјели да ослободе повријеђеног мушкарца, који је хитно пребачен у болницу.

Међутим, упркос напорима љекара, касније је проглашен мртвим.

Организатор концерта, компанија Бонус трак, потврдио је смрт техничара.

Bolnica

Здравље

Стручњаци објаснили да ли стрес утиче на развој тумора

"Нажалост, техничар је преминуо у болници“, саопштили су.

Хаос на плажи Копакабана

Шакира би у суботу требало да одржи велики бесплатни концерт на плажи Копакабана у Рио де Жанеиру, догађај који привлачи огромну пажњу публике из Бразила и свијета.

Екипе већ недјељама раде на постављању бине на чувеној плажи, а несрећа се догодила управо током тих припрема.

Очевидац Антонио Маркос Фереира дос Сантош рекао је да је изненада видио људе како трче.

"Ниоткуда смо видјели људе како трче, а када смо погледали, конструкција је била на земљи. Људи су говорили да је један човјек остао заробљен испод. Сви су потрчали да га извуку“, испричао је он.

Концерт долази послије велике свјетске турнеје

Шакирин наступ у Бразилу долази након њене свјетске турнеје „Лас Мухерес Ја Но Јоран Ворлд Тур“, што у преводу значи "Жене више не плачу".

Турнеја је почела прошле године и проглашена је највећом женском турнејом 2025. године према заради на благајнама и продаји улазница.

Албум истог имена објављен је годину дана раније, а велику пажњу привукле су песме које су јавност повезивала са њеним раскидом од бившег фудбалера Жерарда Пикеа.

Више из рубрике

Харис Џиновић: Таквим људима фали даска у глави

Сцена

Харис Џиновић: Таквим људима фали даска у глави

2 ч

0
Неда Украден у споту за пјесму ''Лаванда'' стоји на ливади раширених руку.

Сцена

Откривена тајна о великом хиту Неде Украден

2 ч

0
Џиновић проговорио о Мелини, сину и односу са ћерком

Сцена

Џиновић проговорио о Мелини, сину и односу са ћерком

4 ч

0
Харис Џиновић проговорио о свадби бивше супруге Мелине

Сцена

Харис Џиновић проговорио о свадби бивше супруге Мелине

16 ч

1

