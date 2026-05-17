Снајка Теодоре Џехверовић проговорила о проблемима у браку са 15 година старијим Савом: Мислио је да зна боље

Инфлуенсерка Адриана Кадар, снајка пјевачице Теодоре Џехверовић, у браку је са супругом Савом са којим се упознала док је ишла у школу у којој је он био професор.
Адриана и Сава са ћерком Доротеом живе у Дубаију, а недавно је инфлуенсерка открила непознате детаље њиховог односа и признала да ли у њиховом браку долази до свађа.
- Невјероватно колико смо, упркос великој разлици у годинама Сава и ја исти. Не знам да ли постоји ствар у којој се не слажемо, осим што он воли пасуљ, а ја не. Од почетка смо причали о тим животним ставовима и на тај начин смо схватили колико смо заправо једно за друго - објашњавала је Адриана која је признала да су ипак имали једну свађу.
- Из нашег искуства период када је дошла Доротеа на свијет нам је ишао баш глатко. Много смо причали о свему што нас чека. Имали разумијевања једно за друго. И оно најважније, обоје смо били 100% сигурни у ту одлуку. Једном смо се посвађали још на почетку када се она родила јер је било мањка комуникације и ја сам мислила да знам боље, док је Сава мислио да зна боље. Убрзо смо схватили гдје то води и од тада се нисмо свађали - рекла је она.
Иначе, Адриана је имала само 14 година када се заљубила у Саву који је од ње старији 15 година. Сава је радио као професор у школи коју је похађала Адриана Кадар. Савина мајка Гордана Џехверовић навела је једном приликом како је одмах свог сина посаветовала да он оде код њених родитеља и каже им како ствари стоје.
- Будући да суботом и недјељом не ради, оде тамо код ње и родитеља. Кад се мала заљубила, мама је то знала, она их је подржавала. Кад су кренули мама је подржавала. Међутим, ја сам рекла да иде да поразговара са њеним оцем и он отишао и покуцао на врата - рекла је својевремено Гоца.
