Теодора Џехверовић се скинула, коментари не престају

05.10.2025
09:00
Пјевачица Теодора Џехверовић сматра се једном од најатрактивнијих пјевачица на естрадној сцени.
За лијеп изглед дугује посвећеност и бригу о свом изгледу, будући да редовно тренира и пази на исхрану.
Пјевачица не пропушта прилику да резултате свог труда подијели с пратиоцима, па је сада објавила фотографије од којих мушкарцима неће бити добро.
Скинула се у црни бикини и намазала тијело уљем.
Фанови су одмах почели распитивати се о њеним тајнама љепоте и фитнес рутини, док су коментари пљуштали: „Боже, па она је бомба!“, „Савршена си!“, „Теодора зна како да запали!“.
Једно је сигурно, Теодора Џехверовић зна како изазвати буру емоција и на Инстаграму и на сцени.
