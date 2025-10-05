Logo

Теодора Џехверовић се скинула, коментари не престају

05.10.2025

09:00

Теодора Џехверовић, пјевачица
Фото: Инстаграм

Пјевачица Теодора Џехверовић сматра се једном од најатрактивнијих пјевачица на естрадној сцени.

За лијеп изглед дугује посвећеност и бригу о свом изгледу, будући да редовно тренира и пази на исхрану.

Пјевачица не пропушта прилику да резултате свог труда подијели с пратиоцима, па је сада објавила фотографије од којих мушкарцима неће бити добро.

Скинула се у црни бикини и намазала тијело уљем.

Фанови су одмах почели распитивати се о њеним тајнама љепоте и фитнес рутини, док су коментари пљуштали: „Боже, па она је бомба!“, „Савршена си!“, „Теодора зна како да запали!“.

Једно је сигурно, Теодора Џехверовић зна како изазвати буру емоција и на Инстаграму и на сцени.

