Logo
Large banner

Откривено налазиште кључних метала вриједно 120 милијарди евра

Извор:

Агенције

26.12.2025

22:46

Коментари:

1
Откривено налазиште кључних метала вриједно 120 милијарди евра

Геолози су у америчкој савезној држави Јута открили једно од највећих налазишта ријетких и критичних метала у Сјеверној Америци, чија се укупна вриједност процјењује на око 120 милијарди евра.

Откриће би могло имати стратешки значај за Сједињене Америчке Државе и глобалну индустрију, посебно у сектору батерија, електричних возила и високе технологије.

Према доступним подацима, налазиште садржи 16 различитих критичних метала и ријетких земних елемената, међу којима су литијум, ванадијум, ниобијум, галијум, германијум, скандијум, рубидијум и цезијум – сировине које су кључне за савремену економију.

Кључни метали за батерије и високу технологију

Ријеч је о металима који се користе у:

батеријама за електрична возила,

полупроводницима и електроници,

обновљивим изворима енергије,

одбрамбеној и свемирској индустрији.

Посебан значај налазишта огледа се у чињеници да би могло помоћи у смањењу зависности САД-а од увоза критичних сировина, прије свега из Кине, која тренутно доминира глобалним тржиштем ријетких метала и њихове прераде.

Повољна геологија и лакша експлоатација

Налазиште је идентификовано у такозваној ион-адсорптион цлаy (ИАЦ) геолошкој формацији, која се сматра повољнијом за експлоатацију у односу на класична лежишта ријетких метала. Овакав тип тла омогућава потенцијално ниже трошкове вађења и прераде, као и мањи еколошки отисак.

Ипак, стручњаци упозоравају да је ријеч о прелиминарним процјенама и да ће бити потребне додатне године истраживања, дозвола и улагања прије евентуалног почетка комерцијалне производње.

Велики стратешки значај за САД

Откриће долази у тренутку када западне земље убрзано траже начине да обезбиједе сопствене ланце снабдијевања кључним сировинама неопходним за енергетску транзицију и дигиталну економију.

Ако се налазиште у Јути покаже економски исплативим, могло би постати један од најважнијих домаћих извора критичних метала у САД-у, са потенцијалним утицајем и на глобално тржиште.

Вриједност није исто што и добит

Процијењена вриједност од 120 милијарди евра односи се на потенцијалну тржишну вриједност метала у земљи, а не на гарантовану добит. Стварна исплативост зависиће од цијена сировина, технологије прераде, регулаторних оквира и еколошких захтјева.

Ипак, већ сада је јасно да је ријеч о једном од најзначајнијих геолошких открића посљедњих година, које би могло играти важну улогу у будућности електричних возила, батерија и високе технологије, преноси Пословни.хр с портал Бизнисинфо.

Подијели:

Тагови:

minerali

rudnik

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Рејтинг Емануела Макрона пао је на најнижи ниво од 2017. године

Свијет

Рејтинг Емануела Макрона пао је на најнижи ниво од 2017. године

2 ч

0
Пронађен Марко (11), познато у каквом је стању дјечак за којим се трагало

Регион

Пронађен Марко (11), познато у каквом је стању дјечак за којим се трагало

2 ч

0
Вода ријека

Србија

Како је откривено убиство бизнисмена: Црни џак плутао ријеком, у њему била нога...

2 ч

0
Трамп: Приједлози Зеленског без значаја док ја не одобрим

Свијет

Трамп: Приједлози Зеленског без значаја док ја не одобрим

3 ч

0

Више из рубрике

Измирује се више од два милиона KM ратне штете

Економија

Измирује се више од два милиона KM ратне штете

9 ч

1
Повлачи се популарни апарат за кафу

Економија

Повлачи се популарни апарат за кафу

13 ч

0
Криптовалуте на мети лопова: Хакери украли 2,7 милијарди долара

Економија

Криптовалуте на мети лопова: Хакери украли 2,7 милијарди долара

14 ч

0
Ако сте сачували ове играчке из дјетињства, сада за њих можете добити милионе

Економија

Ако сте сачували ове играчке из дјетињства, сада за њих можете добити милионе

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

46

Откривено налазиште кључних метала вриједно 120 милијарди евра

22

37

Рејтинг Емануела Макрона пао је на најнижи ниво од 2017. године

22

24

Завршено донаторско вече, хуманитарни број позван 65.302 пута

22

07

Штркић: Важна је подршка система

22

01

Каран: Донаторском вечери се показује велико срце и душа Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner