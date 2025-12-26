Откривено налазиште кључних метала вриједно 120 милијарди евра

Извор:
Геолози су у америчкој савезној држави Јута открили једно од највећих налазишта ријетких и критичних метала у Сјеверној Америци, чија се укупна вриједност процјењује на око 120 милијарди евра.
Откриће би могло имати стратешки значај за Сједињене Америчке Државе и глобалну индустрију, посебно у сектору батерија, електричних возила и високе технологије.
Према доступним подацима, налазиште садржи 16 различитих критичних метала и ријетких земних елемената, међу којима су литијум, ванадијум, ниобијум, галијум, германијум, скандијум, рубидијум и цезијум – сировине које су кључне за савремену економију.
Кључни метали за батерије и високу технологију
Ријеч је о металима који се користе у:
батеријама за електрична возила,
полупроводницима и електроници,
обновљивим изворима енергије,
одбрамбеној и свемирској индустрији.
Посебан значај налазишта огледа се у чињеници да би могло помоћи у смањењу зависности САД-а од увоза критичних сировина, прије свега из Кине, која тренутно доминира глобалним тржиштем ријетких метала и њихове прераде.
Повољна геологија и лакша експлоатација
Налазиште је идентификовано у такозваној ион-адсорптион цлаy (ИАЦ) геолошкој формацији, која се сматра повољнијом за експлоатацију у односу на класична лежишта ријетких метала. Овакав тип тла омогућава потенцијално ниже трошкове вађења и прераде, као и мањи еколошки отисак.
Ипак, стручњаци упозоравају да је ријеч о прелиминарним процјенама и да ће бити потребне додатне године истраживања, дозвола и улагања прије евентуалног почетка комерцијалне производње.
Откриће долази у тренутку када западне земље убрзано траже начине да обезбиједе сопствене ланце снабдијевања кључним сировинама неопходним за енергетску транзицију и дигиталну економију.
Ако се налазиште у Јути покаже економски исплативим, могло би постати један од најважнијих домаћих извора критичних метала у САД-у, са потенцијалним утицајем и на глобално тржиште.
Процијењена вриједност од 120 милијарди евра односи се на потенцијалну тржишну вриједност метала у земљи, а не на гарантовану добит. Стварна исплативост зависиће од цијена сировина, технологије прераде, регулаторних оквира и еколошких захтјева.
Ипак, већ сада је јасно да је ријеч о једном од најзначајнијих геолошких открића посљедњих година, које би могло играти важну улогу у будућности електричних возила, батерија и високе технологије, преноси Пословни.хр с портал Бизнисинфо.
