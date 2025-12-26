Logo
Ако сте сачували ове играчке из дјетињства, сада за њих можете добити милионе

Блиц

26.12.2025

09:44

Негдје међу прашњавим кутијама са старим успоменама из дјетињства, можда се крије право благо. Колекционари из целог света данас плаћају хиљаде евра за ретке играчке, књиге и касете из 90-их.

Ако имате сачуване оригинале, време је да их потражите – њихова вриједност може вас изненадити.

Furby – од божићне жеље до колекционарског драгуља

У другој половини 90-их, Furby је био незаобилазан на списку новогодишњих жеља скоро сваког дјетета. Ова електронска играчка, позната по својим покретним очима и звуцима, данас има култни статус међу колекционарима. Оригинални модел из 1998. године, посебно у ограниченом издању, може достићи цену и до 5.800 евра. Најријеђи међу њима "Rainbow Furby" постоји у свега три примјерка на свету.

Хари Потер књиге са грешкама вриједе десетине хиљада долара

Ако сте 1997. године међу првима купили издање "Хари Потер и камен мудрости", провјерите има ли књига оригиналну насловну страну и штампарске грешке.

Управо таква издања данас се продају по цени између 30.000 и 50.000 долара. Издато је само 500 примерака, што их чини изузетно ретким и траженим.

Супер Марио игре обарају рекорде на аукцијама

Љубитељи видео игара могу имати право благо – нарочито ако посједују старе НЕС касете. Игра Супер Марио 2 је 2020. године продата за 156.000 долара, док је оригинална, неотворена верзија прве Супер Марио Брос игре достигла рекордних 2 милиона долара.

Дизнијеве вхс касете данас вриједе хиљаде евра

Сјећате ли се својих Disney ВХС касета? Време је да их пронађете и провјерите стање. Запечаћена верзија "101 далматинца" продата је 2023. године за 17.500 евра. Уколико су ваши примјерци оригинални и очувани, њихова вриједност може озбиљно порасти.

Beanie aby – мале плишане играчке које сада вриједе стотине евра

Beanie aby играчке биле су огроман хит крајем 90-их. Данас поједини оригинални примјерци, попут "Flash the Doplhin" или "Legs The Frog", достижу цијене од неколико стотина евра.

Иако не постоји јасна формула за одређивање њихове вриједности, стање и риједак модел играју кључну улогу.

Поли покет сетови достижу четвороцифрене цифре

Ако сте сачували оригиналне Polly Покет сетове произведене између 1989. и 1998. године, могли бисте имати мало колекционарско богатство. Недавно је сет Polly Pocket Beauty Case продат за 5.600 евра на eBay-u, док и други комплети из тог периода достижу сличне цијене.

