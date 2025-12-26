Ако сте сачували ове играчке из дјетињства, сада за њих можете добити милионе

Извор:
Блиц
26.12.2025
09:44
Негдје међу прашњавим кутијама са старим успоменама из дјетињства, можда се крије право благо. Колекционари из целог света данас плаћају хиљаде евра за ретке играчке, књиге и касете из 90-их.
Ако имате сачуване оригинале, време је да их потражите – њихова вриједност може вас изненадити.
Furby – од божићне жеље до колекционарског драгуља
У другој половини 90-их, Furby је био незаобилазан на списку новогодишњих жеља скоро сваког дјетета. Ова електронска играчка, позната по својим покретним очима и звуцима, данас има култни статус међу колекционарима. Оригинални модел из 1998. године, посебно у ограниченом издању, може достићи цену и до 5.800 евра. Најријеђи међу њима "Rainbow Furby" постоји у свега три примјерка на свету.
Ако сте 1997. године међу првима купили издање "Хари Потер и камен мудрости", провјерите има ли књига оригиналну насловну страну и штампарске грешке.
the furby was a demonic toy from the 90s and you won't change my opinion of this pic.twitter.com/YJrGubzl1H— Mr.Sandwich (@Donutsandwich1) December 30, 2024
Управо таква издања данас се продају по цени између 30.000 и 50.000 долара. Издато је само 500 примерака, што их чини изузетно ретким и траженим.
Љубитељи видео игара могу имати право благо – нарочито ако посједују старе НЕС касете. Игра Супер Марио 2 је 2020. године продата за 156.000 долара, док је оригинална, неотворена верзија прве Супер Марио Брос игре достигла рекордних 2 милиона долара.
Сјећате ли се својих Disney ВХС касета? Време је да их пронађете и провјерите стање. Запечаћена верзија "101 далматинца" продата је 2023. године за 17.500 евра. Уколико су ваши примјерци оригинални и очувани, њихова вриједност може озбиљно порасти.
Beanie aby играчке биле су огроман хит крајем 90-их. Данас поједини оригинални примјерци, попут "Flash the Doplhin" или "Legs The Frog", достижу цијене од неколико стотина евра.
in May 1997 eBay sold $500 Million of Beanie Babies.— Sieva Kozinsky (@SievaKozinsky) January 9, 2024
The price of some Beanie Babies jumped from $5 to $8,000 in a matter of months.
This clip is a good reminder of the mania...
(worth a watch) pic.twitter.com/ycaNvI26ut
Иако не постоји јасна формула за одређивање њихове вриједности, стање и риједак модел играју кључну улогу.
Ако сте сачували оригиналне Polly Покет сетове произведене између 1989. и 1998. године, могли бисте имати мало колекционарско богатство. Недавно је сет Polly Pocket Beauty Case продат за 5.600 евра на eBay-u, док и други комплети из тог периода достижу сличне цијене.
(Блиц)
