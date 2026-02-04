Logo
Макронов савјетник у Москви: Договор око састанка?

Извор:

СРНА

04.02.2026

22:59

Макронов савјетник у Москви: Договор око састанка?
Фото: Танјуг/АП

Дипломатски савјетник предсједника Француске Емануел Бон посјетио је Москву како би се састао са руским званичницима, објавио је "Ројтерс", позивајући се на изворе.

Јелисејска палата није ни потврдила, ни демантовала ову информацију, али је француски "Експрес" објавио да се Бон састао са савјетником предсједника Русије Јуријем Ушаковом.

Француски предсједник Емануел Макрон недавно је рекао да су у току техничке припреме за састанак са руским предсједником Владимиром Путином.

Бон је посјетио Москву јуче како би успоставио дијалог између двије стране, преноси "Спутњик".

