Бијела кућа: Виткоф и Кушнер ће учествовати на трилатерали са Русијом и Украјином

Амерички изасланици Стив Виткоф и Џаред Кушнер учествоваће на трилатералним преговорима са Русијом и Украјином у Абу Дабију, изјавила је синоћ портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит.
Према њеним ријечима, делегације САД, Украјине и Русије "до сада нису биле у стању да сједну за преговарачки сто и покрену се ка миру".
Она је оцијенила да је изасланик Кушнер, зет америчког предсједника Доналда Трампа, "учинио немогуће могућим" кад је ријеч о постизању мира на Блиском истоку и да се зато очекује да слично буде учињено и у случају рата у Украјини, преноси Фокс њуз.
Она је трилатералне састанке из јануара ове године назвала 'историјским'.
На разговорима у јануару америчку делегацију чинили су изасланици Виткоф, Кушнер и Џош Груенбаум, као и војни секретар Ден Дрискол и генерал Алексус Гринкевич.
Украјину су представљали шеф кабинета украјинског предсједника Володимира Зеленског Кирило Буданов, савјетник за националну безбједност Рустем Умеров и начелник војног штаба, генерал Андриј Хнатов, заједно са савјетницима Сергијем Кислицом и Давидом Арахамијом.
Руски тим је предводио шеф руске војне обавештајне службе Игор Костјуков.
