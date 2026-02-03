Logo
Large banner

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

Извор:

Курир

03.02.2026

22:59

Коментари:

0
Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди
Фото: Printscreen/Youtube

Кошаркаши Партизана уписали су још један пораз који не би могао да се подведе под "нормалан".

Црно-бијели су у 26. колу Евролиге изгубили добијено у Тел Авиву против Макабија поготком Кларка уз звук сирене.

Тим Ђоана Пењароје је претходно испустио три поена предности сопственим грешкама и дозволио Макабију серију 5:0 пола минута прије краја.

Макаби је при резултату 93:93 послије тајм-аута имао тачно четири секунде за напад. Кларке је узео лопту, финтирао Бонгу и погодио са врха капице за велико славље.

Партизан је готово свих 40 минута био у најмању руку равноправан ривал и тешко је рећи да је заслужено изгубио. Ипак, црно-бијелима се понављају лоше завршнице и губљење добијених утакмица, што свакако утиче на тренутни распоред на табели.

Подијели:

Тагови:

КК Партизан

Makabi

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

Свијет

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

12 ч

0
Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

Република Српска

Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

12 ч

0
Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Кошарка

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

12 ч

0
Фудбалски клуб Борац

Фудбал

Фудбалери Борца спремно дочекују наставак сезоне

12 ч

0

Више из рубрике

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Кошарка

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

12 ч

0
Још један пораз Партизана

Кошарка

Још један пораз Партизана

12 ч

0
Евролига промијенила правило усред сезоне!

Кошарка

Евролига промијенила правило усред сезоне!

16 ч

0
Још два Србина осим Николе Јокића на Ол-стар викенду?

Кошарка

Још два Србина осим Николе Јокића на Ол-стар викенду?

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

51

Сјајне вијести за путнике: Суспендује се ЕЕС

10

51

Након афере "Епстајн" Универзитет ће размотрити одузимање почасних звања

10

51

Маск први човјек са богатством већим од 800 милијарди долара

10

50

Путин: Односи Русије и Кине су као прољеће

10

48

Како је настала гола хаљина којом је Хајди Клум згрозила свијет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner