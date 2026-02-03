Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

Извор:
Курир
03.02.2026
22:59
Коментари:0
Кошаркаши Партизана уписали су још један пораз који не би могао да се подведе под "нормалан".
Црно-бијели су у 26. колу Евролиге изгубили добијено у Тел Авиву против Макабија поготком Кларка уз звук сирене.
Тим Ђоана Пењароје је претходно испустио три поена предности сопственим грешкама и дозволио Макабију серију 5:0 пола минута прије краја.
Макаби је при резултату 93:93 послије тајм-аута имао тачно четири секунде за напад. Кларке је узео лопту, финтирао Бонгу и погодио са врха капице за велико славље.
Партизан је готово свих 40 минута био у најмању руку равноправан ривал и тешко је рећи да је заслужено изгубио. Ипак, црно-бијелима се понављају лоше завршнице и губљење добијених утакмица, што свакако утиче на тренутни распоред на табели.
