Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Извор:
Танјуг
03.02.2026
22:36
Коментари:0
Кошаркаши Црвене звезде остварили су нову побједу у Евролиги, надиграли су Хапоел из Тел Авива са 87:75.
Врло је битно истаћи да је Звезда посљедњу четвртину добила са 25:6, те да је у њој направила серију 14-0.
Памтиће се овај дуел по бруталном скоку Звезде, ухватили су 47 скокова, чак 20 офанзивних!
Звезда је овом побједом направила велики корак ка плеј-офу. Важно је и што је Звезда сада боља у међусобном скору од Хапоела, ако буде евентуално затребало.
Мора се истаћи брутална партија Џордана Нворе, али и одлична игра Џареда Батлера, као и Коди Милер-Мекинтајера. Нвора је завршио меч са 22, а Батлер са 17 поена.
Коди Милер-Мекинтајер је додао 10, уз девет асистенција и три скока.
Код Хапоела најефикаснији су били Крис Џонс са 16, односно Ишмаил Вејнрајт са 15 поена. Василије Мицић је играо само на почетку осам минута и постигао три поена, три асистенције и два скока.
Звезда је сада на скору од 16 побједа и 10 пораза и држи седму позицију на табели.
У наредном мечу против Макабија Звезда ће имати нову шансу да оствари тријумф и додатно поправи стање на табели.
Најновије
Најчитаније
22
59
22
53
22
48
22
40
22
36
Тренутно на програму