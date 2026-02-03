Logo
Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Извор:

Танјуг

03.02.2026

22:36

Коментари:

Фото: Tanjug

Кошаркаши Црвене звезде остварили су нову побједу у Евролиги, надиграли су Хапоел из Тел Авива са 87:75.

Врло је битно истаћи да је Звезда посљедњу четвртину добила са 25:6, те да је у њој направила серију 14-0.

Памтиће се овај дуел по бруталном скоку Звезде, ухватили су 47 скокова, чак 20 офанзивних!

Звезда је овом побједом направила велики корак ка плеј-офу. Важно је и што је Звезда сада боља у међусобном скору од Хапоела, ако буде евентуално затребало.

Мора се истаћи брутална партија Џордана Нворе, али и одлична игра Џареда Батлера, као и Коди Милер-Мекинтајера. Нвора је завршио меч са 22, а Батлер са 17 поена.

Коди Милер-Мекинтајер је додао 10, уз девет асистенција и три скока.

Код Хапоела најефикаснији су били Крис Џонс са 16, односно Ишмаил Вејнрајт са 15 поена. Василије Мицић је играо само на почетку осам минута и постигао три поена, три асистенције и два скока.

Звезда је сада на скору од 16 побједа и 10 пораза и држи седму позицију на табели.

У наредном мечу против Макабија Звезда ће имати нову шансу да оствари тријумф и додатно поправи стање на табели.

Таг:

КК Црвена звезда

