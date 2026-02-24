Остојић за АТВ: Запослење дјеце бораца мора бити друштвена обавеза

Извор:
АТВ
24.02.2026
21:26
Коментари:0
Запослење дјеце палих бораца Војске Републике Српске мора бити морална обавеза читавог друштва, поручио је министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић гостујући у емисији "У првом плану".
"То је обавеза читавог друштва, да свако дијете коме је родитељ погинуо када заврши школу добије прилику за запослење. Искористићу ових 11 мјесеци да то питање ставим у приоритет. Увијек сматрам да може и мора више, имајући у виду шта су људи урадили да створе државу, и то се људима не може надокнадити у смислу неког новца. Увијек тим људима морамо да тражимо неке излазе да им буде боље“, рекао је министар.
Остојић је нагласио да рјешавање питања борачко-инвалидске заштите није ограничено само на права која директно произилазе из рата.
"Рјешавајући проблеме у систему борачко-инвалидске заштите, сигурно су се рјешавала и питања која нису директно повезана са ратним заслугама, али се покушало, кроз друге сфере, посебно у систему пензијско-инвалидског осигурања, обезбиједити одређене бенефите. Члан 16, који је оборен од стране Уставног суда БиХ, регулише финансијске надлежности, а од њега зависи висина свих права. Како ће она бити уређена и на који начин ће се обрачунавати у наредном периоду, остаје приоритет", објаснио је министар.
Он је додао да је одмах након преузимања функције започео активан рад на терену.
"Мој план је био да се упознам са радницима и да видим динамику рада. За непуних двадесет дана прешли смо 10.000 километара и тај рад се наставља, како би се сагледали сви проблеми. Оно што смо урадили је да у систему пензијско-инвалидског осигурања има 300.000 пензионера, а преко 100.000 су борци", нагласио је Остојић за АТВ.
Министар је поручио да ће питање запослења дјеце бораца и бити један од кључних приоритета Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, са циљем да се унаприједи социјална и економска сигурност ове категорије грађана.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч19
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму