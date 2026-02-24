Јасна порука из Српске: Захтјев за оцјену уставности Владе - недопустив

Аутор:Бранка Дакић
Захтјев за оцјену уставности Владе Републике Српске је недопустив, јер тy нема спора између Републике Српске и БиХ, па самим тим Уставни суд БиХ није надлежан да доноси одлуку о уставности Владе Српске.
На Tо су из Одбора за уставна питања упозорили Уставни суд БиХ.
"Ми и сугеришемо да се овдје донесе одлука о допустивости и да се свака врста иницијативе за оцјену ових одлука одбаци, јер Уставни суд не може да заснује надлежност у овом предмету. Прво, зато што нема спора између БиХ и ентитета и између ентитета међусобно, а друго зато што ово питање спада у искључиву надлежност Народне скупштине", истакао је члан Одбора за уставна питања Народне скупштине Републике Српске Марко Ромић.
Из Одбора за уставна питања наглашавају да се Ty ради о акту избора и именовања који свој правни основ црпи из Устава Републике Српске, а не из устава БиХ. Нема дилеме ни за правнике – Уставни суд БиХ требало би да одбаци Tај предмет.
"Уставни суд БиХ заузео правно мишљење према којем нема надлежност да врши апстрактну контролу уставности одлука који се сматрају актима владања, а којима су обухваћене и одлуке о избору и именовању, те одлуке које не садрже правила понашања. Дакле, у складу са уставносудском праксом, предметни захтјев је недопуштен", објаснио је правник Дамир Сакић.
Само треба прочитати Устав БиХ у којем јасно пише шта су надлежности Уставног суда БиХ, јасан је Љубинко Митровић, доктор правних наука. Зато је, каже, вријеме да се Уставни суд врати праву, јер како тврди, постаје дегутантно то шта се све појављује пред највишом правном институцијом у БиХ.
"Мало ћу шаљив да будем – постоје неки дежурни апеланти који само прате шта се то дешава у Републици Српској и како то поступају институције Републике Српске и по аутоматизму подносе апелације и траже баш свашта. Када гледате норму Устава, односно члан 6, јасно су дефинисане надлежности Уставног суда потпуно је јасно да овдје нема никаквог спора, а то је основна надлежност Уставног суда, да рјешава спорове", додао је доктор правних наука Љубинко Митровић.
Хоће ли се и на којој сједници Уставног суда БиХ наћи тачка на којој ће судије одлучивати о уставности Владе Српске, још није познатo. Предсједник Суда раније је за АТВ рекао како се ради о комплексном предмету.
