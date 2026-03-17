Медицински феномен: Баки извадили тумор тежак као просјечно дијете

Аутор:АТВ
17.03.2026
07:37
Медицински тим Опште болнице Госпић извео је захват који се граничи са невјероватним: из тијела 81-годишње пацијенткиње извађен је тумор тежак 36 килограма.
Храбра бака Ана из Госпића годинама је носила терет који је досезао од карлице па све до плућа, чинећи сваки удах и покрет готово немогућим. Прошле седмице, љекарски тим на челу са др Дарком Милиновићем, који је уједно и градоначелник Госпића, успјешно је одстранио ову монструозну израслину.
Др Милиновић је истакао да је ово вјероватно највећи извађени тумор у историји хрватског здравства. У операцији је учествовао читав тим гинеколога, хирурга и анестезиолога који су успјели да спасу живот својој суграђанки.
"Пацијенткиња се могла одлучити за Загреб, али је вјеровала нашој болници. Хвала јој на том поштовању", поручио је Милиновић.
Након тешке борбе, бака Ана се успјешно опоравља. Већ идуће седмице напушта болничку постељу и враћа се кући буквално лакша за 36 килограма и са новом приликом за живот, преноси Дневник.хр.
