Побиједила рак два пута, па завршила на апаратима због ручка код пријатељице

АТВ

16.03.2026

12:23

Млада дјевојка која је два пута успјела да преживи рак сада се суочава са опасном болешћу након што је појела само један оброк код пријатељице.

Тринити Петерсон-Мејс (24) из Аризоне (САД) дијагностикована је ријетка врста рака када је имала само два мјесеца, а затим и агресивни рак костију са 11 година. Све болести је успјешно побиједила. Међутим, када је са својих пет пријатељица пробала домаћу ферментисану сабљарку, примјетила је да нешто није у реду.

"Искрено, укус је био ужасан", рекла је Тринити за локалне медије, преноси Пеопле. "Требало је да буде здраво и мислила сам да могу да пробам, ако буде лоше, само ће ме бољети стомак."

Хроника

Под утицајем дроге и алкохола тукао супругу, напао и полицајца

Ипак, посљедице су биле далеко опасније од обичних стомачних тегоба. За неколико дана примјетила је да не може да гута воду, а након што се готово угушила од само једног гутљаја, хитно је пребачена у болницу. Тамо јој је дијагностикован ботулизам.

Борба за живот на интензивној њези

"Пробудила сам се прикључена на три инфузије", испричала је Тринити.

"Била сам интубирана, имала сам централни венски катетер у врату и назогастричну сонду. Уопште нисам могла да се помјерим. Било је страшно. Нисам могла да говорим нити да ходам."

Шта је ботулизам?

То је ријетка, али изузетно озбиљна болест узрокована токсином који напада нерве.

Симптоми укључују отежано дисање, парализу мишића, па чак и смрт (према подацима америчког ЦДЦ-а).

Од петоро пријатеља који су конзумирали рибу, двоје је такође обољело. Они су убрзо пуштени кући, док је Тринити и даље хоспитализована.

Дуг пут до опоравка

„Након свега што је прошла као дијете, вјеровали смо да су најтеже битке иза ње", каже њена мајка Лорен.

"Опоравак може трајати недјељама или мјесецима, понекад и дуже, а често захтијева опсежну рехабилитацију и терапију."

Упркос свему, мајка истиче да Тринити и даље показује исту снагу и отпорност која јој је помогла да као дијете два пута победи опаку болест, преноси Дневник.хр.

Прочитајте више

Под утицајем дроге и алкохола тукао супругу, напао и полицајца

Хроника

Под утицајем дроге и алкохола тукао супругу, напао и полицајца

3 ч

0
Саво Минић и амбасадор Републике Њемачке у БиХ Алфред Гранас

Република Српска

Минић се састао са Грансом: Сумирани односи између Српске и Њемачке

3 ч

2
Драма на путу: Човјек камењима гађао аутомобиле, па напао полицајце

Регион

Драма на путу: Човјек камењима гађао аутомобиле, па напао полицајце

3 ч

0
Наоружани специјалци стигли у зграду владе: Испливали први снимци

Свијет

Наоружани специјалци стигли у зграду владе: Испливали први снимци

3 ч

0

Више из рубрике

Доктор упозорава: Ово користимо сваки дан, а уништава штитну жлијезду

Здравље

Доктор упозорава: Ово користимо сваки дан, а уништава штитну жлијезду

3 ч

0
Опасна епидемија коси студенте, има мртвих: Власти хитно позвале младе

Здравље

Опасна епидемија коси студенте, има мртвих: Власти хитно позвале младе

4 ч

0
дијете код доктора

Здравље

Масна јетра може да оштети и вид: Офталмолог упозорава на ране промјене

6 ч

0
Колико корака дневно нам је потребно за здравији живот?

Здравље

Колико корака дневно нам је потребно за здравији живот?

22 ч

0

