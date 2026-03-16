Побиједила рак два пута, па завршила на апаратима због ручка код пријатељице

16.03.2026
12:23
Млада дјевојка која је два пута успјела да преживи рак сада се суочава са опасном болешћу након што је појела само један оброк код пријатељице.
Тринити Петерсон-Мејс (24) из Аризоне (САД) дијагностикована је ријетка врста рака када је имала само два мјесеца, а затим и агресивни рак костију са 11 година. Све болести је успјешно побиједила. Међутим, када је са својих пет пријатељица пробала домаћу ферментисану сабљарку, примјетила је да нешто није у реду.
"Искрено, укус је био ужасан", рекла је Тринити за локалне медије, преноси Пеопле. "Требало је да буде здраво и мислила сам да могу да пробам, ако буде лоше, само ће ме бољети стомак."
Ипак, посљедице су биле далеко опасније од обичних стомачних тегоба. За неколико дана примјетила је да не може да гута воду, а након што се готово угушила од само једног гутљаја, хитно је пребачена у болницу. Тамо јој је дијагностикован ботулизам.
"Пробудила сам се прикључена на три инфузије", испричала је Тринити.
"Била сам интубирана, имала сам централни венски катетер у врату и назогастричну сонду. Уопште нисам могла да се помјерим. Било је страшно. Нисам могла да говорим нити да ходам."
То је ријетка, али изузетно озбиљна болест узрокована токсином који напада нерве.
Симптоми укључују отежано дисање, парализу мишића, па чак и смрт (према подацима америчког ЦДЦ-а).
Од петоро пријатеља који су конзумирали рибу, двоје је такође обољело. Они су убрзо пуштени кући, док је Тринити и даље хоспитализована.
„Након свега што је прошла као дијете, вјеровали смо да су најтеже битке иза ње", каже њена мајка Лорен.
"Опоравак може трајати недјељама или мјесецима, понекад и дуже, а често захтијева опсежну рехабилитацију и терапију."
Упркос свему, мајка истиче да Тринити и даље показује исту снагу и отпорност која јој је помогла да као дијете два пута победи опаку болест, преноси Дневник.хр.
