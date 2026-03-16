Наоружани специјалци стигли у зграду владе: Испливали први снимци

Аутор:АТВ
16.03.2026
11:51
Права драма одвија се у Анталији у Турској, након што су одјекнули пуцњи у канцеларији гувернера округа Кепез.
Медији преносе да је једна особа ушла у Дирекцију за национално образовање округа, која се налази у згради владе Кепез у Анталији, и отворила ватру насумично прије него што се закључала у једну од просторија.
Зграда владе је евакуисана након звука пуцњаве.
На снимцима који круже друштвеним мрежама види се како наоружани специјалци улазе у зграду, док људи који су одмах евакуисани чекају испред.
Kepez Kaymakamlığı'nda silah sesleri yükseldi
Специјалне полицијске и медицинске екипе су послате на лице мјеста.
У овом тренутку није познато да ли има рањених, преноси Телеграф.
