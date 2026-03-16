Разматра се Минићева оставка: Познато када се одржава сједница НСРС

16.03.2026

11:43

Колегијум НСРС
Сједница Народне скупштине Републике Српске на којој ће бити разматрана оставка премијера Саве Минића биће одржана данас у 17 часова.

Колегијум је почетак 35. посебне сједнице Народне скупштине заказао за сутра, уторак, 17. марта 2026, у 10 часова.

На предложеном дневном реду ове сједнице је: Приједлог резолуције о осуди и забрани промовисања и величања идеологије и симбола Независне Државе Хрватске и усташке, нацистичке и фашистичке идеологије.

Пред посланицима у оквиру ове тачке дневног реда наћи ће се текстови резолуције које су предложили и Клуб посланика СНСД-а и Клуб посланика СДС-а како би покушали да усагласе јединствен текст.

Саво Минић

Република Српска

Саво Минић поднио оставку

Саво Минић

Минић поднио оставку

