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Песков: Позив Зеленском да дође у Москву остаје отворен

Аутор:

АТВ
05.06.2026 22:41

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Ramil Sitdikov

Руски позив предсједнику Украјине Владимиру Зеленском да дође у Москву остаје отворен, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Он је оцијенио да се Кремљ веома озбиљно односи према писму Зеленског упућеном руском предсједнику Владимиру Путину.

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Песков је констатовао да Сједињене Државе не желе да разговарају ни о каквим питањима са Русијом осим о рјешењу украјинског питања и да се Москва не слаже са тим.

"Ситуација је де факто таква да америчка страна није спремна да разговара о било којим другим питањима док не дође до саморјешења. Сматрамо да је овај приступ погрешан", рекао је Песков новинарима на маргинама Међународног економског форума у Санкт Петербургу.

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Он је нагласио да Русија и Сједињене Државе настављају дијалог и додао да би било погрешно мислити да је он постао компликованији, преноси "Спутњик".

(СРНА)

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Тагови :

Дмитриј Песков

Русија

Украјина

Володимир Зеленски

Кремљ

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