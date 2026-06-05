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Мајка покушала да баци петомјесечног сина са балкона, па да га задави: Хорор у Словачкој

Аутор:

АТВ
05.06.2026 19:23

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beba porodilište
Фото: Pexel/ Emma Bauso

Мајка (15) из источне Словачке осумњичена је за покушај убиства свог петомјесечног сина након што је, према наводима полиције, покушала да га баци са балкона, а потом и да га задави.

Трагедија је избјегнута захваљујући брзој реакцији запослене у центру за дјецу и породице, која је успјела да заштити бебу и позове полицију.

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Драма се одиграла у установи у којој је тинејџерка била смјештена заједно са својим сином. Према информацијама словачке полиције, дјевојка је изашла на балкон на првом спрату држећи дијете у наручју, а затим га ухватила за ногу и подигла наопако изнад ограде.

"Држала је дијете окренуто главом надоле према огради балкона и претила да ће га пустити", изјавила је портпаролка полиције Ленка Иванова.

Права драма тек је услиједила након што се мајка вратила у собу. Према наводима истраге, тада је покушала да задави бебу, али је запослена у установи остала прибрана и успјела да спријечи најгори могући исход.

Одмах након инцидента позвана је полиција, чији су припадници брзо стигли на лице мјеста и савладали малољетницу. Након спроведених процедура, смјештена је у полицијски притвор.

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Срећом, петомјесечни дјечак није задобио повреде и тренутно се налази на сигурном, у хранитељској породици.

Мотив овог језивог чина за сада није познат. Стручњаци сматрају да би одговоре могла дати психијатријска и психолошка вјештачења која ће бити дио истраге.

"Могуће је да се ради о озбиљном психичком поремећају, али ће детаљна вјештачења показати шта је довело до оваквог понашања", навела је психијатрица Даница Цајсова.

Због тежине случаја, истрагу је преузело Одјељење криминалистичке полиције у Кошицама. Против петнаестогодишњакиње покренут је кривични поступак због покушаја тешког убиства.

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За ово кривично дјело у Словачкој је запријећена казна затвора до 20 година, али се у случају малољетних починилаца максимална казна умањује за половину.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

мајка

Дијете

Словачка

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