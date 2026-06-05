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Од жеђи преминуло најмање 49 људи у Сахари

Аутор:

АТВ
05.06.2026 19:00

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Од жеђи преминуло најмање 49 људи у Сахари
Фото: Pexel/Greg Gulik

Најмање 49 људи је преминуло од жеђи у Сахари пошто се камион којим су путовали из Малија у Нигер покварио, саопштиле су локалне власти.

Путници, сви нигеријски држављани, враћали су се кућама када се камион загубио и касније покварио у удаљеном подручју близу границе Малија и Алжира, наводи се у саопштењу гувернера региона Агадез, преноси Ројтерс.

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"Заглављени без воде и неспособни да поправе возило, путници су се нашли заробљени у непријатељском окружењу гдје екстремне температуре и недостатак пунктова за снабдијевање чине преживљавање изузетно тешким", наводи се у саопштењу.

Два мушкарца пјешице су прешла десетине километара како би стигла до најближег града и обавијестила власти о инциденту.

Тијела 49 људи пронађена су испод камиона и у околини, а спасиоци су жртве сахранили у масовним гробницама ископаним на лицу мјеста.

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Спасиоци су такође пружили помоћ другом камиону са више од 60 путника који је био заглављен три дана након што му је отказала батерија.

Многи млади Нигеријци путују у Мали ради посла у рудницима на малим приватним локалитетима, упркос ризицима од напада милитантних група.

(Курир.рс)

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Тагови :

пустиња

Вода

Сахара

преминули

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