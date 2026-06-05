Од жеђи преминуло најмање 49 људи у Сахари

Аутор:АТВ
Коментари:0
Најмање 49 људи је преминуло од жеђи у Сахари пошто се камион којим су путовали из Малија у Нигер покварио, саопштиле су локалне власти.
Путници, сви нигеријски држављани, враћали су се кућама када се камион загубио и касније покварио у удаљеном подручју близу границе Малија и Алжира, наводи се у саопштењу гувернера региона Агадез, преноси Ројтерс.
Свијет
Медвједица насрнула на возача у Румунији, задобио озбиљне повреде: Снимљен тренутак напада
"Заглављени без воде и неспособни да поправе возило, путници су се нашли заробљени у непријатељском окружењу гдје екстремне температуре и недостатак пунктова за снабдијевање чине преживљавање изузетно тешким", наводи се у саопштењу.
Два мушкарца пјешице су прешла десетине километара како би стигла до најближег града и обавијестила власти о инциденту.
Тијела 49 људи пронађена су испод камиона и у околини, а спасиоци су жртве сахранили у масовним гробницама ископаним на лицу мјеста.
Бања Лука
Змија снимљена на шеталишту у Бањалуци
Спасиоци су такође пружили помоћ другом камиону са више од 60 путника који је био заглављен три дана након што му је отказала батерија.
Многи млади Нигеријци путују у Мали ради посла у рудницима на малим приватним локалитетима, упркос ризицима од напада милитантних група.
(Курир.рс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Тренутно на програму