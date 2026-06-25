"Док се Станивуковић полива водом, народ броји парне и непарне дане": Плакати преплавили Поткозарје

Аутор:АТВ редакција
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Док становници Поткозарја планирају живот према распореду када ће потећи вода из славине, вечерас их је дочекала нова политичка порука која је многима измамила осмијех, али и погодила суштину проблема.
"Алтернатива" је широм поткозарских села поставила плакате на којима се исмијава понашање градоначелника Драшка Станивуковића. На илустрацији се приказује Драшко у шортсу који се безбрижно тушира усред суше, док иза њега стоји испуцала земља и изгладњела стока, уз натпис: „За мене је сваки дан и паран и непаран.“
У објави која прати акцију, Алтернатива наводи да поткозарска села немају воду свакога дана, док градска власт истовремено залива зеленило у кружним токовима и наставља да се бави „сликањем, шминкањем и политичким маркетингом“.
„Драшко Станивуковић мора да одговори како је могуће да у Бањалуци има воде за травњаке, а нема за породице, дјецу, стоку и основне животне потребе људи у поткозарским селима“, поручују из Алтернативе.
Посљедњих дана јавност оштро критикује одлуку о рестрикцијама воде у приградским насељима, посебно зато што истовремено из Градске управе стижу најаве великих инвестиција и скупих пројеката попут „Бањалуке на води“.
Алтернатива је ову контрадикцију преточила у плакат који се за само неколико сати почео масовно дијелити на друштвеним мрежама, уз коментаре да боље од хиљаду ријечи описује стање у којем су се нашли становници Поткозарја.
„За нас је сваки дан важан. И парни и непарни“, закључује се у њиховој поруци.
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