Logo

"Док се Станивуковић полива водом, народ броји парне и непарне дане": Плакати преплавили Поткозарје

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 22:56

Коментари:

1
"Док се Станивуковић полива водом, народ броји парне и непарне дане": Плакати преплавили Поткозарје
Фото: Facebook / Alternativa

Док становници Поткозарја планирају живот према распореду када ће потећи вода из славине, вечерас их је дочекала нова политичка порука која је многима измамила осмијех, али и погодила суштину проблема.

"Алтернатива" је широм поткозарских села поставила плакате на којима се исмијава понашање градоначелника Драшка Станивуковића. На илустрацији се приказује Драшко у шортсу који се безбрижно тушира усред суше, док иза њега стоји испуцала земља и изгладњела стока, уз натпис: „За мене је сваки дан и паран и непаран.“

Плакати преплавили Поткозарје
Плакати преплавили Поткозарје

У објави која прати акцију, Алтернатива наводи да поткозарска села немају воду свакога дана, док градска власт истовремено залива зеленило у кружним токовима и наставља да се бави „сликањем, шминкањем и политичким маркетингом“.

„Драшко Станивуковић мора да одговори како је могуће да у Бањалуци има воде за травњаке, а нема за породице, дјецу, стоку и основне животне потребе људи у поткозарским селима“, поручују из Алтернативе.

Посљедњих дана јавност оштро критикује одлуку о рестрикцијама воде у приградским насељима, посебно зато што истовремено из Градске управе стижу најаве великих инвестиција и скупих пројеката попут „Бањалуке на води“.

Алтернатива је ову контрадикцију преточила у плакат који се за само неколико сати почео масовно дијелити на друштвеним мрежама, уз коментаре да боље од хиљаду ријечи описује стање у којем су се нашли становници Поткозарја.

„За нас је сваки дан важан. И парни и непарни“, закључује се у њиховој поруци.

(24srpska.com)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Драшко Станивуковић

Вода

редукција воде

редукције

поткозарје

Коментари (1)

Прочитајте више

Стижу нова правила у Бањалуци? Највише два пса или двије мачке у стану

Бања Лука

Стижу нова правила у Бањалуци? Највише два пса или двије мачке у стану

2 ч

2
Камион слетио у јарак, обустављен саобраћај на путу Бањалука - Мркоњић Град

Хроника

Камион слетио у јарак, обустављен саобраћај на путу Бањалука - Мркоњић Град

5 ч

0
Багер Бањалучка рива радови на Врбасу

Бања Лука

Додатних 700.000 КМ за Бањалучку риву

5 ч

1
насеља без воде приградска насеља у Бањалуци немају воду

Бања Лука

Бањалучка приградска насеља и даље без воде

5 ч

1

Више из рубрике

Стижу нова правила у Бањалуци? Највише два пса или двије мачке у стану

Бања Лука

Стижу нова правила у Бањалуци? Највише два пса или двије мачке у стану

2 ч

2
Улични кањони и урбана острва топлоте: Зашто се Бањалука све теже хлади?

Бања Лука

Улични кањони и урбана острва топлоте: Зашто се Бањалука све теже хлади?

3 ч

0
Багер Бањалучка рива радови на Врбасу

Бања Лука

Додатних 700.000 КМ за Бањалучку риву

5 ч

1
насеља без воде приградска насеља у Бањалуци немају воду

Бања Лука

Бањалучка приградска насеља и даље без воде

5 ч

1

  • Најновије

23

07

Нова трагедија на путу: Младић погинуо у тешкој несрећи

23

04

Птица направила проблем: Хеликоптер са израелским предсједником принудно слетио

22

56

"Док се Станивуковић полива водом, народ броји парне и непарне дане": Плакати преплавили Поткозарје

22

53

Стижу нова правила у Бањалуци? Највише два пса или двије мачке у стану

22

47

Шипово: И тројке присуствовале "Конференцији беба"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима