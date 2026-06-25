Додатних 700.000 КМ за Бањалучку риву

Аутор:Магдалена Глигић
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Радови на обалама Врбаса у пуном су јеку. Познати по сјечи врба, раскопавању корита, уништавању биодиверзитета. Воде по свему судећи за становнике неких бањалучких насеља неће бити сваки дан, али риве хоће, ако је вјеровати најавама градоначелника.
„Можемо да кажемо да од данашњег дана негдје просјечно кроз наредних 60 дана око 2 мјесеца ће бити завршен пројекат Рива. Као што Сплит или Макарска имају своју риву овде ћете да добијете бањалучку“, рекао је градоначелник Драшко Станивуковић.
Није спорно што се нешто ради, проблем су погрешно поредани приоритети. Пара за водоводну инфраструктуру нема довољно, али има више од четири и по милиона марака за риву.
И док мјештани неких бањалучких насеља немају воду, Град је своју енергију усмјерио у изградњу риве.
Струка више од годину дана тражи информације о пројекту. Доста им је лажних обећања Градске управе и нетранспарентности.
„С једне стране има велики проблем у нетранспарентности, ствара се једна јако ружна пракса, лоша и дугорочно шкодљива пракса да се ствари раде без јавног знања. Законски имамо право на њих ми и грађанство, али ништа и даље нисмо добили“, поручио је Игор Калаба из Центра за животну средину.
Требало би да се учи на грешкама великих градова који данас плаћају посљедице сличних радова погубних по ријеке и цјелокупан екосистем. Ипак, загледан у хрватске риве, на те грешке, чини се, градоначелник највећег града у Српској затвара очи.
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