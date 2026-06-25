Мјештани Трна огорчени на бањалучки "Водовод": "Немамо основне услове за живот!”

Аутор:АТВ редакција
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Нестанак воде у Трну преплашио мјештане: Из Водовода Бањалука тврде да је у питању био само технички квар, а не почетак редукција у снабдијевању.
Недавни ноћни колапс у снабдијевању водом у насељу Трн изазвао је панику међу локалним становништвом због страха од редукција, али из бањалучког предузећа “Водовод” тврде да је проблем био техничке природе.
До квара је дошло прије неколико дана због чега у Трну од 22 часа до седам ујутру није било воде.
Многим мјештанима воду испоручује бањалучко предузеће “Водовод” из којег су за “Глас Српске” рекли да не планирају уводити редукције воде у Трну.
- Што се тиче Гламочана и Јаблана, нарочито више зоне које су крај наше мреже, због слабог притиска воду углавном добију у ноћним сатима. Слаб притисак и на овом подручју изазива велика потрошња. Ове зоне постепено преузима лакташки “Водовод” чиме ће трајно бити ријешена ситуација - поручили су они.
Поједини мјештани жалили су се да је вода замућена након прекида у испоруци, а из овог предузећа појаснили су да нема бојазни да вода није чиста јер у њој има довољно дезинфекције.
- То је само каменац који се наталожи у цијевима, па када вода дође притисак га погура. Треба само пустити воду да тече неко вријеме - казали су они.
Мјештанин насеља Јаблан рекао је за “Глас” да капи воде немају данима, осим навече.
- Сваког љета је иста прича. Немамо основне услове за живот. Вода дође навече и то кратко. Не можемо се истуширати ни опрати суђе и веш. Ово је неподношљиво - казао је он.
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