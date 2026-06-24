Маричић: Грађани скупо плаћају погубно руковођење "Водоводом"

Аутор:АТВ редакција
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Погубно руковођење бањалучким "Водоводом" данас плаћају Бањалучани тако што плаћају скупљу воду што је посебно апсурдно за суграђане који је, ових дана, немају, а које градске власти оптужују за прекомјерну потрошњу, изјавио је предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука Горан Маричић.
"Оно што је прекомјерно потрошио `Водовод`, уз незнање да ријеши проблеме са водоснабдијевањем и позитивно послује, на крају је и довело до ове ситуације", нагласио је Маричић.
Како је навео, апсурдне су самохвале директора бањалучког `Водовода` да то предузеће добро ради - "озбиљно и системски".
"Док мјештани поткозарских села и платоа Мањаче муку муче како да обезбиједе воду за домаћинства и стоку, дегутантно је слушати такве изјаве. Оне су, у овом тренутку, срамотне", сматра Маричић.
Маричић наглашава да је "озбиљан" и "системски" рад довео већ на почетку љета до рестрикција и несташица воде за хиљаде становника поткозарских мјесних заједница који су, чак, и критиковани због потрошње воде на тропским врућинама, саопштено је из Градског одбора СНСД-а.
"Стање у `Водоводу` је катастрофално, плате радницима касне, тражи се одгода плаћања дугова јер је предузеће у финансијској дубиози иако је одобрено повећање цијене воде, пословна година завршена је вишемилионским губитком, а милиони се дугују и добављачима", рекао је Маричић.
Он је истакао да нема новца ни основних средстава за рад што је посљедица лошег руковођења овим предузећем, али и чињенице да су, због прикупљања политичких поена, прикључци бесплатно дијељени.
"Док дугови расту, а новца нема, и док хиљаде Бањалучана нема воде, хвалити се стабилним пословањем и добрим резултатима је, у најмању руку, неумјесно", истакао је Маричић.
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