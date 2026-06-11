Додик: Одобрен новац и за вртић и водовод у Драгочају

Аутор:АТВ
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Република Српска је у доброј позицији, интензивно се реализују значајни инфраструктурни пројекти, међу којима су изградња путева, водовода, вртића, што је значајно за побољшање услова живота, изјавио је предсједник Милорад Додик.
Додик је рекао да је ово прилика да се ријеши проблем старог приједорског пута, а у међувремену ће се ријешити и имовински односи у другом дијелу трасе.
Он је истакао да грађани у насељу Драгочај заслужују бољу путну инфтаструктуру.
"Завршавамо све што кажемо", рекао је Додик новинарима у бањалучком насељу Драгочај почела је санација старог приједорског пута, дужине 1.700 метара, а вриједност радова је 1,2 милиона КМ.
Он је додао да ће бити одобрен новац и за вртић и водовод у Драгочају.
"За пут у овом насељу надлежан је град Бањалука, али су институције Српске одлучиле да га ураде. Држава је ту за свој народ, а заједнички морамо радити како би били јачи", нагласио је Додик.
Он је истакао да је Српска у доброј позицији, наводећи како је био у Херцеговини гдје је видљив препород, те посјетио Источнио Сарајево које је за понос свима.
"Желимо да будемо другачији, а за нас су у Сарајеву политички и сваки други непријатељи", рекао је Додик, преноси Срна.
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