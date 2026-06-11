Додик: Оптужбе против полиције засноване на неистинама

Аутор:АТВ
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Лидер СНСД-а Милорад Додик истакао је да је разговарао са начелником Полицијске управе Источно Сарајево и да је додатним провјерама које нису ни биле неопходне, потврђено је да су оптужбе и кампање вођене против полиције и руководилаца биле засноване на неистинама, политичким инсинуацијама и покушајима да се кроз нападе на институције остваре јефтини политички поени пред наредне изборе, како то чини предсједник једне партије из Републике Српске.
"Посебно сам задовољан радом министра Будимира, који свој посао обавља одговорно и у интересу Републике Српске, посебно његовим патриотизмом и напорима да сваки полицајац и Министарство раде у складу са законом и уз поштовање сваког човјека у Републици Српској", рекао је Додик.
Додик је нагласио да је снага Републике Српске увијек је била у њеном јединству.
Након разговора које сам претходних дана имао у Херцеговини и у Источном Сарајеву, могу да кажем да сам задовољан енергијом, јединством и спремношћу наших људи да наставе да се боре за Републику Српску, њене институције и њен развој. То је снага на којој почива свака наша…— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 11, 2026
"Зато ћемо наставити да разговарамо, рјешавамо проблеме и дјелујемо одговорно, чувајући углед институција које припадају свим грађанима Републике Српске ", написао је Додик на "Иксу".
Додик је поручио да је задовољан енергијом, јединством и спремношћу грађана да наставе борбу за Републику Српску, њене институције и развој, истичући да је управо то снага на којој почива свака побједа.
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