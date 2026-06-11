Logo

Минић са представницима Кинолошког савеза: Мало је тако оданих другара као што су пси

Аутор:

АТВ
11.06.2026 12:44

Коментари:

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић мази пса.
Фото: Printscreen/X

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се са представницима Кинолошког савеза Српске који су му уручили захвалницу.

"Хвала Кинолошком савезу Републике Српске на пријатељској посјети и захвалници", написао је Минић на Иксу.

Он је на овој друштвеној мрежи објавио фотографије са члановима Кинолошког савеза, али и са псима наводећи да је Темпо и данас његов вјерни сапутник, а да је Зидан, нажалост, у лијепом сјећању.

"У животу човјек сретне многе, али мало тако оданих другара какви су пси", истакао је Минић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

пас

Република Српска

Кинолошки савез Републике Српске

Коментари (0)

Прочитајте више

Витамини Б12 суплементи дохрана здравље

Здравље

Ако осјећате хронични умор, провјерите да ли вам недостају ова два витамина

3 ч

0
Кристијано Роналдо

Фудбал

Ту је и легенда БиХ: Чак осам играча на Мундијалу има 40 и више година

3 ч

0
Невесињац на рођендану нокаутирао младића, пријети му до пет година затвора

Хроника

Невесињац на рођендану нокаутирао младића, пријети му до пет година затвора

3 ч

0
Пиштољи одузети у акцији Потокм

Хроника

Епилог акције ”Поток”: Ахмићу предложен притвор

3 ч

0

Више из рубрике

Влада Српске о Приједлогу ребаланса буџета за ову годину

Република Српска

Влада Српске о Приједлогу ребаланса буџета за ову годину

3 ч

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: 42 разлогa више да вјерујемо у будућност

5 ч

2
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик поручио Британцима: Лордови, прво средите ситуацију у Белфасту, па онда причајте о БиХ

7 ч

9
Премијер Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Минић упутио важан позив: Подржимо студенте медицине

8 ч

0

  • Најновије

15

49

"Ребалансом повећање субвенција Жељезницама за 35 милиона КМ"

15

48

Потврђена пресуда: Балијагићу 40 година затвора

15

43

Додик са епископом британско-ирским Нектаријем: Улога СПЦ у очувању саборности народа немјерљива

15

41

Снежана Ружичић дала изјаву у МУП-у СБК

15

38

Желе да укину удовичке пензије - захтјев изазвао буру

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима