Минић са представницима Кинолошког савеза: Мало је тако оданих другара као што су пси

Аутор:АТВ
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се са представницима Кинолошког савеза Српске који су му уручили захвалницу.
"Хвала Кинолошком савезу Републике Српске на пријатељској посјети и захвалници", написао је Минић на Иксу.
Он је на овој друштвеној мрежи објавио фотографије са члановима Кинолошког савеза, али и са псима наводећи да је Темпо и данас његов вјерни сапутник, а да је Зидан, нажалост, у лијепом сјећању.
"У животу човјек сретне многе, али мало тако оданих другара какви су пси", истакао је Минић.
Хвала Кинолошком савезу Републике Српске на пријатељској посјети и захвалници.— Саво Минић (@minic_savo) June 11, 2026
У животу човјек сретне многе, али мало тако оданих другара какви су пси. Темпо је и данас мој вјерни сапутник, а Зидан је, нажалост, у лијепом сјећању. pic.twitter.com/ZYI30DATgs
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