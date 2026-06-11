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Додик: 42 разлогa више да вјерујемо у будућност

Аутор:

АТВ
11.06.2026 10:02

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: АТВ

Лидер СНСД-а Милорад Додик истакао је да је Српска данас богатија за 42 нови живот и да то није само статистика, већ 42 нови осмијех и 42 разлог више да вјерујемо у будућност.

"Свакој беби желим здравље, срећу, љубав и безбрижно дјетињство испуњено топлином породичног дома. Родитељима упућујем искрене честитке на најљепшем и најодговорнијем животном позиву. Нека сваки нови живот буде благослов за породицу и радост за цијелу Републику Српску", додао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Беба

Друштво

У Српској прави бејби бум - рођенe 42 бебе

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Тагови :

Милорад Додик

рођене бебе

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