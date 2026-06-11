Додик: 42 разлогa више да вјерујемо у будућност

Аутор:АТВ
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Лидер СНСД-а Милорад Додик истакао је да је Српска данас богатија за 42 нови живот и да то није само статистика, већ 42 нови осмијех и 42 разлог више да вјерујемо у будућност.
"Свакој беби желим здравље, срећу, љубав и безбрижно дјетињство испуњено топлином породичног дома. Родитељима упућујем искрене честитке на најљепшем и најодговорнијем животном позиву. Нека сваки нови живот буде благослов за породицу и радост за цијелу Републику Српску", додао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Друштво
У Српској прави бејби бум - рођенe 42 бебе
Српска је данас богатија за 42 нова живота. То није само статистика, већ 42 нова осмијеха и 42 разлога више да вјерујемо у будућност.— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 11, 2026
Свакој беби желим здравље, срећу, љубав и безбрижно дјетињство испуњено топлином породичног дома. Родитељима упућујем искрене честитке на…
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