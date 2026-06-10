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Нови закон сузбија сиву економију у туризму Српске

Аутор:

Сретен Рајилић
10.06.2026 19:36

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Закон о туризму
Фото: ATV

Пооштравање мјера зарад сузбијања сиве економије, заштита права потрошача, излети у земље региона у трајању до 48 сати, као и прецизније дефинисање коришћења туристичких ваучера, неке су од тачака Закона о туризму који је данас ступиo на снагу.

Уз већ позитивне трендове у области туризма, тај Закони би требало да допринесе бољем позиционирању Српске на свјетској туристичкој мапи.

"Такође желимо да са њима разговарамо о екскурзијама, о раду са средњим школама и гдје то они воде на екскурзије и да ли то можемо да побољшамо, можемо и ту да уведемо и моделе подстицаја. Такође желимо да разговарамо и о ваучерима, Министарство у овом тренутку спрема уредбу за ваучере" рекао је Предраг Тешић, помоћник министра трговине и туризма Републике Српске.

У Српској дјелује око 70 лиценцираних туристичких агенција, а кроз досадашње активности значајан број нелегалног пословања пребачен је у формалне токове. Приход од боравишне таксе у Републици Српској већи је за 230.000 КМ него у истом периоду лани.

"За првих пет мјесеци су већи приходи, већи је број ноћења у Републици Српској и већи је број гостију за првих пет мјесеци у Републици Српској. Што значи да смо погодили тачно у мету. Оно што ми радимо је појава црног тржишта које ми покушавамо да спријечимо у Републици Српској, стан на дан и тако даље, како би приходи у Републици Српској и пореске управе и свих били што већи", рекао је Костадин Васић, в.д. директор Tуристичке организације Републике Српске.

Фокус остаје на повезивању туристичких агенција, локалних туристичких организација и ТOРС-a у циљу укључења у јединствен систем развоја туристичке понуде, додао је Васић. Новоформирана Асоцијација туристичких агенција Републике Српске допринијеће такође бољој организацији и рјешавању проблема у сектору.

"За сада имамо око 42 члана и у нашој Асоцијацији и овим путем позивам остатак колега да нам се придруже", рекао је Љубиша Ћирковић, предсједник Асоцијације туристичких агенција Републике Српске.

Циљ Асоцијације је јачање сарадње са институцијама, промоција туристичких потенцијала и израда краткорочних и дугорочних планова развоја. Ускоро ће бити организован и званични састанак са ресорним министарством.

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Тагови :

Република Српска

Туризам

сива економија

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