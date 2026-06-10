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Цвијановић за медије у ФБиХ: Увијек навијам за репрезентацију Србије и никада се не правдам због тога

Аутор:

АТВ
10.06.2026 18:39

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Цвијановић за медије у ФБиХ: Увијек навијам за репрезентацију Србије и никада се не правдам због тога
Фото: СРНА

Увијек навијам за репрезентацију Србије и никада се не правдам због тога, рекла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.

"Не пратим фудбал, ја сам човјек кошарке. Али увијек навијам за репрезентацију Србије", истакла је Жељка Цвијановић за Аваз.

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Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Сарајево

Република Српска

Србија

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