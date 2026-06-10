Цвијановић за медије у ФБиХ: Увијек навијам за репрезентацију Србије и никада се не правдам због тога

Аутор:АТВ
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Увијек навијам за репрезентацију Србије и никада се не правдам због тога, рекла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.
"Не пратим фудбал, ја сам човјек кошарке. Али увијек навијам за репрезентацију Србије", истакла је Жељка Цвијановић за Аваз.
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