Млади своју будућност виде у „Бродоградилишту“

Аутор:Биљана Стокић
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Гејминг и ИТ индустрија стижу у Брод. Млади људи и те како заинтересовани. Баш у пројекту „Бродоградилиште“, већ виде шансу и за своју будућност.
"Бавим се тим знам како се ради програм, знам 3 Д моделинг, едитовати и тако даље", рекао је Саво Балатуновић, Брод.
Респектабилна индустрија, једна од јачих индустрија у свијету.Ово је сада супер ствар да можда и ми уђемо у ту индустрију", рекао је Синиша Којић Брод.
То је у Броду план. А са друге стране Саве, у Новској, стварност. Гејминг индустрија тамо је донијела нова радна мјеста и профитабилне компаније.
"Дефинитивно сам почео од 0, а сада нас има 40-ак. Тако да тренутно највећи пројекат нам је Шрот чија је вриједност милион и 100 тисућа", рекао је Доминик Цветковски власник компаније „ANIQ“.
Тим путем сада жели и Брод. Учиће управо од стручњака из Новске. А средства за гејминг центар са опремом и предавачима су обезбјеђена.
"Добили сте ону срж. Ваш Завод за запошљавање се већ сложио са цијелом идејом, они ће суфинансирати младе људе који ће доћи на едукацију. Чудна је јако индустрија, један успјех, једна једноставна игра, може донијети толико новаца, да не можете замислити", рекао је Марио Челан, консултант на пројекту.
"Како једна мала локална заједница као што је Брод да се издвоји, него да урадимо нешто по чему можемо бити препознатљиви. Мени је драго да смо успјели уз подршку Кабинета предсједника Републике Српске да овај пројекат реализујемо у Броду и надамо се да ће Брод пружити нешто што ниједна друга локална заједница не може да пружи а то је специфичан курс, занимање, прилагођено потребама, амбицијама и визијама младих људи", рекао је Милан Зечевић начелник општине Брод.
У Броду се надају да би овај пројекат могао задржати младе људе у малој општини. Очекују и да ће Гејминг центар привући и полазнике из других општина и градова Српске. Због тога Брод наставља са улагањима у будућност младих и развој развој савремених технологија.
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