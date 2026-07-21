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Нови детаљи из оптужнице против браће Тејт: Давили жртве до бесвијести, силовали и тукли каишем

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 22:48

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Нови детаљи из оптужнице против браће Тејт: Давили жртве до бесвијести, силовали и тукли каишем
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Након што су озлоглашени инфлуенсери Ендру (Andrew) и Тристан Тејт ухапшени на Флориди по потјерници из Велике Британије, недавно отпечаћени судски документи открили су застрашујуће детаље нових оптужби с којима се браћа суочавају.

Оптужбе укључују брутална силовања, дављења и посједовање дјечије порнографије.

Документи, објављени након њиховог појављивања пред судом у Мајамију, детаљно описују исказе жртава које су британској полицији пријавиле тешко сексуално и физичко злостављање.

Према новим документима, британске власти подигле су против браће оптужнице у укупно 59 тачака, након истраге у којој су учествовале четири нове жртве.

Контроверзни инфлуенсер Ендру Тејт сада се терети по укупно 42 тачке оптужнице. Међу новоотпечаћеним случајевима наведена су потресна свједочења двије жртве.

Једна од њих тврди да ју је Ендру 2015. године, током напада у њеном дому, гурнуо и давио док није изгубила свијест, након чега ју је силовао.

Друга жртва изјавила је да ју је Ендру 2014. године приковао за кревет, онемогућио јој да дише и силовао. Навела је да се у тим тренуцима плашила да се неће зауставити и да ће је убити.

Поред оптужби за силовање, трговину људима и физичке нападе, Ендру Тејт суочава се и са 19 тачака оптужнице које се односе на посједовање непристојних снимака дјеце и екстремне порнографије, потврдила је полиција Бедфордшира.

Нови документи тешко терете и његовог млађег брата Тристана Тејта, који се сада суочава са 17 тачака оптужнице.

Према наводима британских истражитеља, Тристан је од 2012. до 2013. године више пута силовао жену с којом је био у дугогодишњој вези.

У документима се наводи да ју је давио до бесвијести, ударао каишем, наносећи јој тешке модрице и отоке по тијелу, те да јој је једном приликом нанио и видљиве повреде ока.

Тужиоци наводе да посједују обимне доказе, укључујући изјаве свједока, електронску преписку и фотографије које поткрепљују ове тврдње.

Браћа Тејт, која имају двојно америчко и британско држављанство, ухапшена су 18. јула док су путовала на боксерски догађај у Мајамију. Претходно су боравила у Румунији, гдје се против њих и даље води поступак због организованог криминала и трговине људима, али су, након укидања забране путовања, приватним авионом одлетјела на Флориду.

Њихов адвокатски тим негирао је све оптужбе, тврдећи да су оне „политички мотивисане“, те је јавно позвао администрацију предсједника Доналда Трампа да интервенише и спријечи њихово изручење Великој Британији.

Коначну одлуку о изручењу Великој Британији, у складу с постојећим билатералним споразумима, донијеће амерички државни секретар Марко Рубио. У међувремену су и власти на Флориди покренуле сопствену кривичну истрагу против контроверзних инфлуенсера.

(Кликс)

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