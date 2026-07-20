За шта се терете Ендру и Тристан, скоро 60 оптужби на рачун браће

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Браћа Ендру и Тристан Тејт, контроверзни инфлуенсери и бивше ријалити звијезде, посљедњих година налазе се у центру једне од највећих међународних истрага које се односе на сексуално насиље, трговину људима и организовани криминал.
Против њих се воде поступци у Великој Британији и Румунији, док је на Флориди покренута засебна кривична истрага.
Најновији развој догађаја услиједио је након њиховог хапшења у Мајамију по захтјеву британских власти за изручење. Тужилаштво Велике Британије у међувремену је подигло додатне оптужнице, па се браћа сада суочавају са укупно 59 кривичних дјела.
Обојица негирају све оптужбе.
Према наводима британског Крунског тужилаштва и полиције Бедфордшира, Ендру Тејт (39) суочава се са 42 кривичне оптужбе, док се његов брат Тристан Тејт (37) терети по 17 тачака оптужнице.
Најновије оптужбе подигнуте су након што је полиција прикупила нове доказе и саслушала додатне жртве.
Према саопштењу тужилаштва, истрага сада обухвата исказе седам жена, а наводна кривична дјела почињена су у периоду од јула 2010. до августа 2017. године на подручју источне Енглеске.
Ендру Тејт суочава се са укупно 42 оптужбе, међу којима су:
Најновијом оптужницом додато му је још седам тачака за силовање, као и нове оптужбе које се односе на трговину људима и посједовање непристојних фотографија дјетета.
Поред кривичног поступка, против њега се у Великој Британији води и грађанска парница, коју су покренуле четири жене тврдећи да их је силовао, злостављао и вршио принудну контролу над њима.
Тристан Тејт терети се за укупно 17 кривичних дјела.
Оптужница обухвата:
Најновијом оптужницом додате су му још двије оптужбе за силовање и три оптужбе за организовање или омогућавање трговине људима ради сексуалне експлоатације.
Поред поступка у Великој Британији, браћа Тејт већ неколико година налазе се под истрагом румунског тужилаштва.
Румунске власти их терете за:
Према наводима румунских истражитеља, група је наводно врбовала жене обећавајући им емотивне везе, а затим их приморавала да производе порнографски садржај за интернет платформе, од чега су остваривани велики приходи.
Браћа Тејт одбацују и ове оптужбе.
Након што су румунске власти прошле године ублажиле забрану напуштања земље, Ендру и Тристан Тејт приватним авионом отпутовали су на Флориду.
По доласку у Мајами ухапшени су по захтјеву британских власти за изручење.
Истовремено, државни тужилац Флориде Џејмс Утмајер потврдио је да се против браће води и активна кривична истрага у тој америчкој савезној држави, иако детаљи за сада нису саопштени.
Британско Крунско тужилаштво наводи да су нове оптужнице подигнуте након што је полиција Бедфордшира доставила додатни доказни материјал.
Тиме је број наводних жртава повећан на седам, а против браће је одобрено још 38 нових оптужби, чиме је укупан број порастао на 59.
Полиција Бедфордшира и Хертфордшира описала је истрагу као једну од најсложенијих које тренутно води, наводећи да је прикупљање доказа трајало годинама.
Послије хапшења у Мајамију, против браће је покренут поступак за изручење Великој Британији.
Амерички суд прво ће одлучити да ли су испуњени услови из споразума о екстрадицији између САД и Велике Британије, након чега коначну одлуку доноси амерички државни секретар.
Адвокат браће Тејт, Џозеф Мекбрајд, најавио је да ће се они свим правним средствима борити против изручења.
Он тврди да су оптужбе политички мотивисане и да су подигнуте како би се извршио притисак на његове клијенте.
Ендру и Тристан Тејт од почетка тврде да нису починили ниједно кривично дјело.
Њихов адвокат након хапшења изјавио је да су браћа невина и да ће то, како тврди, доказати пред судом.
С друге стране, адвокат који заступа неколико жена које су поднијеле пријаве против Ендруа Тејта оцијенио је да се браћа терете за нека од најтежих кривичних дјела, укључујући вишеструка силовања и трговину људима, те да је дошло вријеме да се о тим оптужбама одлучује пред судом.
За сада ниједан од поступака против браће Тејт није правоснажно окончан, а они се, према закону, сматрају невиним док се њихова евентуална кривица не докаже пред надлежним судовима, преноси Нова.рс
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
21
11
21
05
21
00
20
57
20
51
Тренутно на програму