Крај јула доноси преокрет за четири хороскопска знака

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
За четири хороскопска знака крај јула доноси одрицање које ће се, према тумачењу астролога, из привидног губитка претворити у значајну животну побједу.
Промјене које слиједе биће основа за успјех у наредном периоду за четири хороскопска знака, пише YourTango.
Астролог Хелена Хатор објашњава да ће након промјене положаја чворова судбине 26. јула, припадници ових знакова током наредних 18 мјесеци постати посебно утицајни.
Процес неће бити тренутан, али астролошки утицаји окрећу се у њихову корист. Због те промјене енергије, они ће "направити огромне кораке у животу према својим циљевима и успјеху".
Према ријечима Хаторове, Близанци ће своју познату локалну средину замијенити широм, глобалном и међународном.
То се у почетку може чинити као губитак уходане рутине и представљати изазов, али дугорочно доноси јачање њиховог утицаја.
Промјена може дјеловати застрашујуће. Ипак, напуштање посла који не нуди напредак или везе без будућности омогућиће вам да се напокон ослободите.
Наука и технологија
Када и како би могло нестати човјечанства?
Прошлост вас више не спутава, па овог љета можете очекивати прилив финансија и отварање нових прилика.
Хаторова је појаснила да ће се оно што се испрва чинило као велик губитак претворити у искуство које "толико драматично шири ваш свијет да ћете једва препознати особу која сте постали", без обзира на то хоће ли вас пут одвести у "нову земљу, на ново образовање, посао или у нови позив", преноси Index.
Бикови, који су можда до сада имали осјећај да стагнирају, оствариће велики напредак пресељењем или значајном промјеном везаном за дом.
Хаторова каже да се "одричу нечега како би постигли високу част или признање".
Ова промјена неће доћи лако. Астролог Арија Гмитер каже да Бикови "нису склони промјенама ако немају план".
Успркос томе, ако их прихватите, ово љето могло би вам бити једно од најбољих.
Иако напуштате познати дом, породичну динамику или мјесто које сте сматрали својим, Хаторова објашњава да се то догађа јер "ваша каријера досеже нивое за које нисте сматрали да су могуће".
Мијењате удобност за трајно насљеђе, а ваше ће име постати незаобилазно.
Водолије иза себе имају турбулентни емоционални период. Срећом, то се мијења јер почињу надилазити односе који су их спутавали. Та је промјена већ дуго у припреми.
Хаторова истиче да за Водолије стиже ера обнове.
"Градите нови идентитет, привлачите изванредне прилике, утицајна партнерства, већу видљивост и постајете своја најизворнија и најутицајнија верзија", наводи она.
Процес ће бити поступан, али до краја љета блиске особе једва ће препознати особу у коју сте се развили.
Лавови су прошли кроз тежак период, али су успјели оставити стару верзију себе иза себе.
Иако се то испрва чинило као губитак, промјена је била неопходна. Више нисте иста особа, а Хаторова каже да ће "судбинска веза или партнерство постати покретач вашег највећег напретка".
Према њеним ријечима, сљедећих 18 мјесеци доноси вам "више љубави, утицаја, прилика и обиља него што бисте икада могли сами створити".
Ако сте чекали да вам се живот промијени, припремите се. Стиже вам права љубав, преноси Индекс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
12 ч0
Занимљивости
14 ч0
Занимљивости
16 ч0
Најновије
10
22
10
14
10
12
10
05
10
04
Тренутно на програму