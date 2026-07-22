Ова боја ноктију поново је најпожељнији избор

Аутор:АТВ редакција
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Неке класике у свијету моде је немогуће замијенити, а црвени лак је дефинитивно један од њих.
Постоји разлог зашто се црвени лак за нокте већ деценијама сматра безвременским класиком. Његова посебност крије се у невјероватној прилагодљивости – једнако добро изгледа уз елегантну вечерњу хаљину, пословно одијело, фармерке и бијелу мајицу или љетну ланену комбинацију. Управо та способност да се прилагоди сваком стилу и прилици разлог је због којег се црвени маникир изнова враћа у центар бјути трендова.
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Након периода у којем су доминирале њежне млијечно-ружичасте нијансе са провидним, сјајним завршетком, познате и као "глазед" нокти, црвена боја поново заузима водећу позицију. Модне писте и најпознатије љубитељке љепоте враћају јој статус једног од најпожељнијих детаља цијелог изгледа.
"Чини ми се да црвени нокти тренутно проживљавају свој 'цхиц' период", каже славна маникирка Мишел Хампфреј, чије клијенткиње укључују звијезде попут Дуе Липе и Сабрине Карпентер.
"Мање је више, а постоји ли бољи начин да се изгледу дода доза сексепила од упечатљивих црвених ноктију?", додаје, описујући их као детаљ који призива луксузан и профињен стил.
Иако се на први поглед чини да постоји само једна црвена, управо је разноликост нијанси оно што ову боју чини толико занимљивом. Од њежних, топлих тонова парадајза до дубоких нијанси трешње и мерлота – свака верзија црвене шаље другачију модну поруку.
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"Савршено функционише у свим годишњим добима, јер је ријеч о безвременском избору", истиче маникирка Тину Бело. Док су почетком године популарније дубоке нијансе инспирисане бојом вина, попут трешње и мерлота, током љета на сцену ступају ведрије варијанте – ватрено црвена, корална и упечатљива нијанса парадајза.
Црвени нокти нису само пролазни тренд, већ дио историје љепоте. Своју су популарност изградили кроз деценије – од одважних жена 1920-их, преко гламурозних икона средине прошлог вијека попут Мерилин Монро, па све до данашњих модних и бјути инспирација. Управо због тог богатог насљеђа црвени маникир носи посебну симболику. Он истовремено дјелује женствено, снажно и софистицирано, а његов карактер лако се мијења зависно од одабране нијансе.
За сунчане дане и љетне комбинације савршен избор биће ведра црвена са благим наранџастим подтоном која посебно лијепо наглашава препланули тен. Када температуре падну и лагане хаљине замијене мекани пуловери, дубока боја трешње или мерлота доноси дозу топлине и елеганције.
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За оне који траже нешто другачије, боја труле вишње или боја цигле представља занимљиву алтернативу класичној рубин нијанси, док је интензивна црвена боја поштанског сандучића један од оних избора са којима је готово немогуће погријешити.
Иако црвена остаје вјерна својим коријенима, начин на који је носимо непрестано се мијења. Осим класичног сјајног премаза на цијелом нокту, посљедњих сезона све су популарније савремене интерпретације које овој култној боји дају нову енергију. Међу најтраженијим варијацијама истичу се провидни "јеллy" ефекат који црвеној даје стакласти изглед, упечатљиви cat-eye ефекти, хромирани завршеци који стварају метални сјај те минималистички детаљи попут црвених таласа у француском маникиру или ситних украса.
Ни облик ноктију више није ограничен правилима – црвена једнако добро изгледа на елегантном бадемастом облику, кратким заобљеним ноктима или популарном squoval облику који спаја четвртасти и овални изглед.
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Без обзира на сезону, стил или прилику, црвени нокти остају један од најједноставнијих начина да се цијелом изгледу дода доза карактера. То је мали бјути детаљ који никада не излази из моде – само мијења своју интерпретацију.
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