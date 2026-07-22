Дужа чекања на излазу из БиХ према Црној Гори

Аутор:АТВ редакција
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Дужа чекања данас су евидентирана на излазу из БиХ на граничним прелазима Зупци и Делеуша према Црној Гори, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На осталим граничним прелазима путничка возила, за сада, не чекају дуже од 30 минута.
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Из АМС-а су савјетовали возачима да се о стању на прелазима информишу на њиховој интернет страници јер је сезона годишњих одмора и дужа задржавања су очекивана.
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