Logo

Дужа чекања на излазу из БиХ према Црној Гори

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 11:18

Коментари:

0
Зупци
Фото: АМС РС

Дужа чекања данас су евидентирана на излазу из БиХ на граничним прелазима Зупци и Делеуша према Црној Гори, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На осталим граничним прелазима путничка возила, за сада, не чекају дуже од 30 минута.

Пожар ватрогасци

Градови и општине

Букнуо пожар у Модричи: Горјело у локалном предузећу

Из АМС-а су савјетовали возачима да се о стању на прелазима информишу на њиховој интернет страници јер је сезона годишњих одмора и дужа задржавања су очекивана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Гранични прелаз

АМС РС

Црна Гора

Босна и Херцеговина

гужве на граници

Коментари (0)

Више из рубрике

Лед погодио Невесиње

Градови и општине

Невесиње овако нешто не памти: Херцеговину опустошило невријеме

4 ч

0
Данас потписивање уговора: За пут Фоча-Хум 60 милиона евра

Градови и општине

Данас потписивање уговора: За пут Фоча-Хум 60 милиона евра

5 ч

0
Пожар Модрича 21.7.2026.

Градови и општине

Пожар на објекту за складиштење дрвета, велика материјална штета

17 ч

0
Град Невесиње

Градови и општине

Упркос невремену, хумор не изостаје: „Ко ће гртати снијег на овој врућини?“

17 ч

0

  • Најновије

14

42

Више ухапшених у Кнежеву: Погледајте шта је све полиција пронашла

14

40

Град остао без струје на 42 степена

14

33

Преминуо вам је члан породице? Не дирајте његову картицу, ево ко добија тај новац

14

23

Тек рођена беба повријеђена у саобраћајној несрећи: Више особа завршило у болници

14

21

Заједничка комисија без сагласности о вету Бошњака, одлучиваће Уставни суд

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима