Logo

Амиџић: Кључни сегмент приједлога буџета побољшање економског стандарда запослених

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 12:04

Коментари:

16
Министарство финансија и трезора у Савјету министара БиХ
Фото: ATV

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић рекао је да је кључни сегмент Приједлога овогодишњег буџета институција и међународних обавеза побољшање економског стандарда запослених у заједничких институција.

Амиџић је скренуо пажњу на неколико чињеница у вези документа који је пред посланицима, те навео да су на сједници Предсједништва БиХ уврштене двије техничке исправке.

Образлажући хитну процедуру документа скренуо је пажњу на тачку која се односи на број запослених у Управи за индиректно опорезивање БиХ, с обзиром на увођење система с циљем бржег протока робе и људи, те повећање капитала БиХ кад је у питању Европска банка за обнову и развој.

Амиџић је појаснио да су Представнички дом и Дом народа усвојили законе који омогућавају и ретроактивност кад је у питању исплата примања запослених заједничким БиХ, почевши од 1. јануара ове године.

Сања Вулић

БиХ

Вулић: СНСД ће подржати и буџет и хитну процедуру

"Уколико овај документ добије подршку парламентараца, ми ћемо бити у могућности да ретроактивно исплатимо свим запосленим у институцијама увећање, односно оне заостатке, с обзиром на то да се њихове плате још обрачунавају по основици од 630, а не 690 КМ", истакао је Амиџић.

Приликом израде Приједлога буџета, додао је, у обзир је узето све што је парламент усвојио.

"У обзир смо узели исплате по вишим основицама, у обзир смо узели раст регреса, у обзир смо узели раст топлог оброка, али и када су у питању трошкови превоза". рекао је Амиџић.

Када су у питању материјални расходи, навео је да су по критеријуму рационалности у односу на претходну годину умањени у износу од готово осам милиона КМ у односу на претходну фискалну годину.

"Капитални издаци су 96,5 милиона КМ. Што се тиче највећих повећања, логично се односе и на оне буџетске кориснике који имају највећи број запослених радника", рекао је Амиџић.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Срђан Амиџић

буџет

Предсједништво БиХ

ПД ПС БиХ

Коментари (16)

Више из рубрике

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић

БиХ

Вулић: СНСД ће подржати и буџет и хитну процедуру

2 ч

3
Хитна сједница Представничког дома ПС БиХ о буџету

БиХ

Хитна сједница Представничког дома ПС БиХ о буџету

7 ч

0
Трговска гора је узвишење брдско-планинског типа, које се налази на граници Хрватске и БиХ.

БиХ

Аргументима и доказима против одлагања радиоактивног отпада

19 ч

0
Лакше добити дипломатски пасош БиХ него Роналда за Панини албум

БиХ

Лакше добити дипломатски пасош БиХ него Роналда за Панини албум

19 ч

0

  • Најновије

14

42

Више ухапшених у Кнежеву: Погледајте шта је све полиција пронашла

14

40

Град остао без струје на 42 степена

14

33

Преминуо вам је члан породице? Не дирајте његову картицу, ево ко добија тај новац

14

23

Тек рођена беба повријеђена у саобраћајној несрећи: Више особа завршило у болници

14

21

Заједничка комисија без сагласности о вету Бошњака, одлучиваће Уставни суд

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима