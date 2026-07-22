Амиџић: Кључни сегмент приједлога буџета побољшање економског стандарда запослених

Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић рекао је да је кључни сегмент Приједлога овогодишњег буџета институција и међународних обавеза побољшање економског стандарда запослених у заједничких институција.
Амиџић је скренуо пажњу на неколико чињеница у вези документа који је пред посланицима, те навео да су на сједници Предсједништва БиХ уврштене двије техничке исправке.
Образлажући хитну процедуру документа скренуо је пажњу на тачку која се односи на број запослених у Управи за индиректно опорезивање БиХ, с обзиром на увођење система с циљем бржег протока робе и људи, те повећање капитала БиХ кад је у питању Европска банка за обнову и развој.
Амиџић је појаснио да су Представнички дом и Дом народа усвојили законе који омогућавају и ретроактивност кад је у питању исплата примања запослених заједничким БиХ, почевши од 1. јануара ове године.
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"Уколико овај документ добије подршку парламентараца, ми ћемо бити у могућности да ретроактивно исплатимо свим запосленим у институцијама увећање, односно оне заостатке, с обзиром на то да се њихове плате још обрачунавају по основици од 630, а не 690 КМ", истакао је Амиџић.
Приликом израде Приједлога буџета, додао је, у обзир је узето све што је парламент усвојио.
"У обзир смо узели исплате по вишим основицама, у обзир смо узели раст регреса, у обзир смо узели раст топлог оброка, али и када су у питању трошкови превоза". рекао је Амиџић.
Када су у питању материјални расходи, навео је да су по критеријуму рационалности у односу на претходну годину умањени у износу од готово осам милиона КМ у односу на претходну фискалну годину.
"Капитални издаци су 96,5 милиона КМ. Што се тиче највећих повећања, логично се односе и на оне буџетске кориснике који имају највећи број запослених радника", рекао је Амиџић.
(СРНА)
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