Општински суд Бугојно: Одлука у вези за имовином СПЦ биће донесена на основу изведених доказа

Аутор:АТВ редакција
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Општински суд у Бугојну потврдио је да је у току поступак у вези са парцелом Српске православне цркве и да ће, након проведеног поступка, "донијети одлуку искључиво на основу изведених доказа и у складу са важећим прописима".
"У Суду је запримљена тужба у предмету који се односи на стицање права служности пролаза темељем досјелости. Тужба је достављена туженој страни на одговор, а поступак је у току", речено је Срни из ове правосудне институције.
С обзиром на то да предмет још није окончан, истакли су да Суд није у могућности давати додатне информације нити коментарисати наводе странака или могуће исходе поступка.
Али, како су то навели, "Општински суд у Бугојну остаје посвећен начелима независности, непристраности и једнаког поступања према свима странкама у поступку".
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Парох бугојански Славиша Ђурић рекао је раније да је у Бугојну у току покушај отимања посљедњег посједа СПЦ, иза којег стоје локални моћници и политичари који су у спрези са тужиоцима и адвокатима.
Ђурић је навео да је тужбу ради признања права власништва против Српске православне црквене општине Бугојно поднијела М. И, чија породица у центру града у непосредној близини парцеле СПЦ има велики стамбени и пословни објекат.
Он је подсјетио да је ова парцела већ била предмет спора, али да је 2019. године правоснажно враћена у посјед СПЦ.
(СРНА)
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