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Када је боље прати косу - ујутру или увече?

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 13:49

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Жена са дугом плавом косом сједи у фризерском салону, док фризерка иза ње држи фигаро и увија јој косу.
Фото: Pexels/Lorena Villarreal

Када је ријеч о прању косе, већина људи чврсто припада једном од два табора – онима који дан воле да започну свјеже опраном косом и онима којима је вечерње прање дио рутине опуштања.

Док једни не могу да замисле јутро без шампона и фенирања, други све то радије обаве увече како би ујутро уштедјели вријеме. Међутим, постоји ли заправо бољи избор када је ријеч о прању косе?

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Одговор није једнозначан, јер много зависи од типа косе, животног ритма и навика стилизовања. Другим ријечима, оно што одлично функционише једној особи не мора бити идеално за другу.

Јутарње прање косе

Јутарње прање косе често одговара особама с танком и њежном косом која се брзо слијепи и изгуби волумен. Свјеже опрана коса ујутро обично дјелује лепршавије, пуније и лакше се стилизује, па је то добар избор за све који воле постојану фризуру и осјећај свјежине током дана. С друге стране, јутарње прање може бити напорно онима који већ имају ужурбану рутину и не желе додатно вријеме да троше на сушење и сређивање косе.

Вечерње прање косе

Вечерње прање косе многима је практичније јер скраћује јутарње спремање, а уједно може дјеловати опуштајуће након дугог дана. Додатна предност је и то што се с косе и власишта уклањају прљавштина, зној и трагови производа накупљени током дана. Ова опција посебно може одговарати особама с густом, сувом или коврџавом косом, којој често треба више времена да се природно осуши и “смири”.

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Ипак, вечерње прање има и своје недостатке. Одлазак на спавање с мокром косом може повећати ломљење власи, појачати коврџање (фризз) и оставити косу спљоштеном сљедећег јутра. Осим тога, спавање с влажним власиштем није најбоља идеја јер може нарушити његову равнотежу и изазвати непријатне проблеме, преноси Б92.

Када је ријеч о томе колико често треба прати косу, ни ту не постоји универзално правило.

Тања или маснија коса често захтијева прање свака један до два дана како би задржала свјежину и волумен, док гушћа, сувља или текстурисана коса обично може издржати и дуже без прања. Најважније је ослушкивати сопствену косу и власиште – косу не треба прати по навици, већ онда када више не изгледа свјеже или када власиште даје знакове да му је потребно чишћење.

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Ако имате танку косу и важан вам је волумен, јутарње прање могло би бити бољи избор. Ако вам је важнија практичност или имате густу и суву косу, вечерње прање могло би вам више одговарати. У већини случајева пресудна није сатница, већ начин на који његујете косу након прања.

(Б92)

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Тагови :

Коса

Прање косе

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