Како ублажити горчину краставаца?

Аутор:АТВ редакција
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Умјесто да баците краставац који има горак укус, постоји трик који многи користе да би ублажили горчину или је неутралисали потпуно.
Поступак је веома једноставан. Одсијеците мали дио врха краставца. Тим одсјеченим дијелом почните да трљате други крај краставца кружним покретима. Послије неколико секунди примјетићете бијелу пјену која се појављује на површини. Исперите краставац под водом.
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Одсијеците мали дјелић и поново пробајте. Краставац ће имати лијеп укус, пише Нај Жена.
На укус краставца могу утицати и услови узгоја, попут недостатка воде, високих температура или стреса током раста биљке.
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