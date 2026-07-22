За 20 КМ ручак, кафа и базен: Ово је најјефтинији град у на Балкану

Аутор:АТВ редакција
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Док цијене у већини градова у региону непрестано расту, Пирот на југоистоку Србије привукао је велику пажњу због невјероватно повољних и приступачних цијена.
Ријеч је о Пироту, који је познати путописац и авантуриста Ив Бесеровац у свом видеу на мрежи "ТикТок" назвао "најјефтинијим градом на Балкану".
У снимку је детаљно приказао шта се све може приуштити за свега десет евра, односно око двадесет конвертибилних марака. Према приказаним цијенама, кугла сладоледа кошта четрдесет динара, што је око нула зарез шездесет и пет КМ. Осмина пите са сиром кошта седамдесет динара, односно око један зарез десет КМ, док једнодневна улазница за теретану износи двије стотине и педесет динара, што је приближно четири КМ.
Љубитељи роштиља могу купити велику гурманску пљескавицу за три стотине и осамдесет динара, односно око шест КМ, док је улазница за градски базен свега двије стотине динара, што је око три зарез двадесет КМ. Еспресо кафа у локалним угоститељским објектима кошта око сто педесет динара, односно приближно двије зарез четрдесет КМ.
Бесеровац посебно истиче да је градски базен изузетно повољан, али и да током његове посјете није било великих гужви.
Осим изненађујуће ниских цијена, Пирот посјетиоцима нуди и бројне знаменитости. Међу најпознатијима су чувена тврђава Кале, уређено шеталиште уз ријеку Нишаву, те Стара планина, која се налази на тридесетак минута вожње од града и представља популарно одредиште за љубитеље природе и активног одмора.
Иако је тешко службено потврдити да је Пирот заиста најјефтинији град на Балкану, приказани трошковник показује да се у овом српском граду и даље може провести садржајан дан уз врло скромне трошкове у поређењу са другим градовима у региону, преноси ГПМаљевац.
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