Убио жену и сина због њихове прељубничке везе, па их сакрио у буре

Аутор:АТВ редакција
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Седамдесетосмогодишњи мушкарац признао је да је прије више од двадесет година убио своју супругу и сакрио њено тијело у буре, као и да је усмртио сопственог сина.
Мушкарац стар седамдесет и осам година признао је да је прије више од двадесет година убио своју супругу и сакрио њено тијело у буре за прикупљање кишнице. Он је такође признао да је убио и свог сина, тврдећи да је младић био у љубавној вези са својом маћехом.
Осумњичени је убио тридесетпетогодишњу Хакиму Букеруи и сакрио њено тијело у буре остављено поред пута у области Мозел, на сјевероистоку Француске.
Њено тијело пронађено је седмог јануара двије хиљаде и пете године, али због поодмаклог степена распадања није могло одмах да буде идентификовано. Посмртни остаци налазили су се у црним врећама за смеће везаним канапом, смјештеним унутар резервоара за сакупљање кишнице. Претпоставља се да је убијена током јесени двије хиљаде и четврте године.
Према наводима Интерпола, исто буре је средином октобра двије хиљаде и четврте године виђено како плута ријеком Црвени Сар. Тек осамнаест година касније, у јулу двије хиљаде двадесет и треће године, истрага је поново отворена, а полиција је успјела да идентификује жртву помоћу ДНК анализе њених родитеља. До тада је била позната само као "жена са зубном круницом марке Ричмонд".
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Истражитељи су открили да је њен супруг годинама пријављивао Хакиму као издржавано лице ради пореских олакшица, иако се водила као нестала више од двије деценије. Такође су повезали пронађено тијело са изненадним нестанком његовог сина из хиљаду деветсто седамдесет и четврте године.
Мушкарац је коначно ухапшен са још неколико чланова породице. Одређен му је притвор и оптужен је за убиство супруге, али је касније пуштен да се брани са слободе због лошег здравственог стања. Годину дана касније признао је злочин и у њега умијешао своју сестричину, која је такође ухапшена и оптужена за помагање.
Приликом признања, истражном судији рекао је да је убио супругу и сина "због њихове прељубничке везе". Истрага се наставља, преноси The Sun.
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