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Данас је велики празник: Славимо свеца чија је молитва чудотворна

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 06:58

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Данас је велики празник: Славимо свеца чија је молитва чудотворна
Фото: АТВ

Српска православна црква и њени вјерници данас славе Светог свештеномученика Панкратија.

Свети свештеномученик Панкратије рођен је у Антиохији у вријеме када је Исус Христ ходао као човјек међу људима на земљи. Након што су чули за Христова чуда, Панкратијеви родитељи пожељели су да виде Господа Чудотворца, па су заједно са сином дошли у Јерусалим, гдје су видели Исуса, чули Његове ријечи и посвједочили Његовим чудесима.

Ту се Панкратије упознао са апостолом Петром. Након Вазнесења Господњег, и родитељи и син крстили су се у Антиохији. Панкратије се потом повукао у једну пећину у Понту, гдје га је апостол Петар пронашао и, у договору са апостолом Павлом, поставио за епископа тавроменијског на Сицилији.

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У том граду свети Панкратије учинио је велика чудеса: разорио је идоле, крстио некрштене, утврдио вјерне и добро управљао Црквом Божјом. Међутим, незнабожачки војвода Аквилин, чувши да је цијели град Тавромен примио хришћанство, кренуо је са војском да га поруши и поубија све хришћане.

Молитвом спасио град од војске

Свети Панкратије охрабрио је вјернике да се не боје, а сам је са својим свештенством изашао ван градских зидина носећи Часни крст.

Када се непријатељска војска приближила граду, на њу је пала густа тама и обузео ју је велики страх. Настала је општа пометња у којој су се нападачи окренули једни против других и исекли мачевима. Тако је Божји угодник Панкратије својом силном молитвом пред Господом спасио град и свој народ, преноси Информер.

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