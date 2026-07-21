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Мисија на Марс коштаће 2,1 милијарду долара

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 21:05

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Марс мисија НАСА
Фото: Pexel/ SpaceX

Развој свемирске летјелице на нуклеарни погон и њено слање на Марс у оквиру мисије "Спејс реактор-1 фридом" коштаће око 2,1 милијарду долара, саопштила је америчка НАСА.

"Прве процјене трошкова износе око 2,1 милијарду долара, а НАСА ће наставити да прецизира ту цифру кроз процес набавки", саопштила је агенција, а преноси "Политико".

Износ не укључује трошкове научног апарата "Скајфол", који летјелица треба да испоручи на Марс.

"Политико" наводи да мисија подразумијева и слање три хеликоптера на Марс ради добијања научних података и потраге за водом.

НАСА је у марту саопштила да ће лансирати прву међупланетарну летјелицу на нуклеарни погон на Марс прије краја 2028. године, преноси Срна

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Тагови :

Марс

мисија на Марс

НАСА

Свемир

истраживање

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