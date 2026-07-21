Мисија на Марс коштаће 2,1 милијарду долара

Аутор:АТВ редакција
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Развој свемирске летјелице на нуклеарни погон и њено слање на Марс у оквиру мисије "Спејс реактор-1 фридом" коштаће око 2,1 милијарду долара, саопштила је америчка НАСА.
"Прве процјене трошкова износе око 2,1 милијарду долара, а НАСА ће наставити да прецизира ту цифру кроз процес набавки", саопштила је агенција, а преноси "Политико".
Износ не укључује трошкове научног апарата "Скајфол", који летјелица треба да испоручи на Марс.
"Политико" наводи да мисија подразумијева и слање три хеликоптера на Марс ради добијања научних података и потраге за водом.
НАСА је у марту саопштила да ће лансирати прву међупланетарну летјелицу на нуклеарни погон на Марс прије краја 2028. године, преноси Срна
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