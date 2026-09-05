У Калиновику служен парастос погинулим припадницима Прве гардијске моторизоване бригаде

Аутор:АТВ редакција
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Служењем парастоса погинулим припадницима Прве гардијске моторизоване бригаде Главног штаба Војске Републике Српске на локалитету бивше касарне Доњи логор у Калиновику почело је обиљежавање 31 године од злочиначког НАТО бомбардовања објеката и положаја ове бригаде, као и територије калиновачке општине.
Парастос је служио јереј Павле Максимовић, старјешина Храма Светих Петра и Павла у Калиновику у присуству великог броја гардиста, породица погинулих припадника бригаде и грађана.
Обиљежавање организује Удружење гардиста, које подсјећа да су се припадницима ове бригаде храбро супротставили НАТО алијанси у борби за слободу и одбрану Републике Српске.
Након парастоса предвиђено је полагање вијенаца, након чега ће у Парохијском дому у Калиновику бити уприличена пројекција документарног филма о НАТО бомбардовању бригаде.
Од 13.50 до 14.15 часова предвиђен је обилазак спомен-собе, прислуживање свијећа и историјски час.
Прва гардијска моторизована бригада формирана је наредбом команданта Главног штаба Војске Републике Српске генерала Ратка Младића.
Бригади је одређена вишеструка намјена: да репрезентује Републику Српску и Војску Републике Српске, да обезбјеђује Врховну команду Републике Српске и Главни штаб Војске Републике Српске и да Врховна команда Републике Српске њоме може непосредно интервенисати на угроженим правцима, објектима и рејонима.
Основна замисао је да Прва гардијска моторизована бригада буде бригада елитног састава добровољно попуњена људством из свих крајева Републике Српске, односно из свих крајева бивше БиХ.
Прва гардијска моторизована бригада Главног штаба Војске Српске основана је и свечано постројена 19. јануара 1993. године, на Богојављење, а након пробијања коридора и освајања Трнова у јулу 1993. године дислоцирана је у Калиновик и одатле је наставила ратни пут у још већем замаху.
У августу 1993. године пристигла је прва генерација младих гардиста, а у јулу 1994. године гардистима се прикључила Калиновачка лака пјешадијска бригада.
Кроз Прву гардијску моторизовану бригаду прошло је око 7.100 гардиста, а њих 240 уградило је животе у темеље Републике Српске.
О ратном путу Прве гардијске моторизоване бригаде Главног штаба Војске Републике Српске снимљен је документарни филм "Синови Српске".
Током НАТО агресије на Републику Српску од 30. августа до 14. септембра 1995. године убијено је више од 50 припадника Војске Републике Српске и цивила, а рањено њих више од 120.
У вишедневним бомбардовањима, у којима је кориштена и радиоактивна муниција, убијено је 47 припадника Војске Републике Српске и седам цивила, док је рањено више од 100 војника и 21 цивил, преноси Срна
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