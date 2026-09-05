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Будимир: Међународна правда не постоји

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05.09.2026 13:45

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Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир
Фото: АТВ

Министар унутрашњих послова Србије Жељко Будимир изјавио је данас у Београду, након комеморације генералу Ратку Младићу, да међународна правде не постоји, те указао на некажњивост бошњачких војних званичника.

"Данас опет свједочимо да међународна правда не постоји. Подсјетићу на Насера Орића, Сакиба Махмуљина, Атифа Дудаковића...", рекао је Будимир новинарима.

Он је истакао да се зато Одбрамбено-отаџбински рат мора посматрати објективно и томе се мора приступати кроз историјску парадигму свега онога што се дешавало.

"Српски народ се борио за слободу. Војска Републике Српске се борила за слободу и у тим контексту ћемо све посматрати", рекао је Будимир.

У Дому Војске Србије одржана је комеморација генералу Ратку Младићу, у организацији Клуба генерала и адмирала Србије, којој су присуствовали породица, сарадници, пријатељи, као и представници Србије и Републике Српске, преноси Срна.

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Тагови :

Жељко Будимир

Сакиб Махмуљин

Атиф Дудаковић

Војска Републике Српске

Република Српска

ФБиХ

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