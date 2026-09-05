Тришић Бабић: Најважније је да сами себе позиционирамо и знамо ко су нам прави пријатељи

Аутор:АТВ редакција
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Канцеларија за међународну сарадњу Републике Српске основана је уз сву подршку Владе Републике Српске, кабинета предсједника Српске, Народне скупштине и почели смо дословно од нуле, поручила је в.д. директора ове канцеларије, Ана Тришић Бабић.
„Канцеларија је основана прије неколико мјесеци, полако смо кретали са радом. То је једна институција која је заиста кренула од нуле. Ја покушавам да окупим један стручан, креативан тим, комбинација старијих, средњих година, као и млађих који ће нас наслиједити“, каже Тришић Бабић за Јутарњи програм РТРС
Истиче да сав фокус треба да буде на Републику Српску и на њену позицију те да, како каже, не мислимо на то шта други мисле о нама.
„Најважније је да знамо ко су нам прави пријатељи. Прије неколико дана у Бањалуци имали смо активност са државом Израелом и то је доказ да су нам они пријатељи. Ово је један посао који захтијева смиреност, сталоженост, стрпљење, не могу се ствари неке покренути преко ноћи, али ја сам задовољна приступом“, наводи Тришић Бабић.
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Много је било мистерија око Канцеларије, каже Тришић Бабић, те наводи да је у посљедњих седам дана оно што је мјесецима креирано пробудило не само унутар Републике Српске и БиХ већ и унутар региона.
Тришић Бабић наводи да се Република Српска у посљедње двије године добро позиционирала.
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„И то не само да смо осјетили, већ смо видјели да од Републике Српске доста тога зависи и да сви гледају Републику Српску“, каже Тришић Бабић.
Поручила је да су у почетку сви жељели да сломе Републику Српску и да је нема, мислећи да ће им бити лакше да руководе са својим идејама и операцијама из Сарајева.
„Али Република Српска, њене институције, грађани, народ, показали су жилавост и успјели смо да пређемо то“, поручила је Тришић Бабић.
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