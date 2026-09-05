Logo

Тришић Бабић: Најважније је да сами себе позиционирамо и знамо ко су нам прави пријатељи

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.09.2026 08:30

Коментари:

3
Ана Тришић Бабић
Фото: АТВ

Канцеларија за међународну сарадњу Републике Српске основана је уз сву подршку Владе Републике Српске, кабинета предсједника Српске, Народне скупштине и почели смо дословно од нуле, поручила је в.д. директора ове канцеларије, Ана Тришић Бабић.

„Канцеларија је основана прије неколико мјесеци, полако смо кретали са радом. То је једна институција која је заиста кренула од нуле. Ја покушавам да окупим један стручан, креативан тим, комбинација старијих, средњих година, као и млађих који ће нас наслиједити“, каже Тришић Бабић за Јутарњи програм РТРС

Истиче да сав фокус треба да буде на Републику Српску и на њену позицију те да, како каже, не мислимо на то шта други мисле о нама.

„Најважније је да знамо ко су нам прави пријатељи. Прије неколико дана у Бањалуци имали смо активност са државом Израелом и то је доказ да су нам они пријатељи. Ово је један посао који захтијева смиреност, сталоженост, стрпљење, не могу се ствари неке покренути преко ноћи, али ја сам задовољна приступом“, наводи Тришић Бабић.

Ана Тришић Бабић

Република Српска

Отварање Канцеларије за међународну сарадњу - право Српске да говори својим гласом

Много је било мистерија око Канцеларије, каже Тришић Бабић, те наводи да је у посљедњих седам дана оно што је мјесецима креирано пробудило не само унутар Републике Српске и БиХ већ и унутар региона.

Тришић Бабић наводи да се Република Српска у посљедње двије године добро позиционирала.

1 NA 1 ANA TRISIC BABIC

Република Српска

Амерички адвокат Марк Зел поздравио текст Ане Тришић Бабић: „Моћна изјава“

„И то не само да смо осјетили, већ смо видјели да од Републике Српске доста тога зависи и да сви гледају Републику Српску“, каже Тришић Бабић.

Поручила је да су у почетку сви жељели да сломе Републику Српску и да је нема, мислећи да ће им бити лакше да руководе са својим идејама и операцијама из Сарајева.

„Али Република Српска, њене институције, грађани, народ, показали су жилавост и успјели смо да пређемо то“, поручила је Тришић Бабић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ана Тришић Бабић

Република Српска

Канцеларија за међународну сарадњу

Влада Републике Српске

Коментари (3)

Више из рубрике

Синиша Каран и Милорад Додик

Република Српска

Каран: У Уставу Српске у његовим кључним елементима стоје права и слободе породице

11 ч

4
Саво Минић

Република Српска

Минић: Влада Српске доноси системска рјешења и ослушкујемо потребе нашег народа

11 ч

4
Цвијановић: Како је расла Република Српска, расле су и наше мјере подршке свим категоријама

Република Српска

Цвијановић: Како је расла Република Српска, расле су и наше мјере подршке свим категоријама

11 ч

4
Ко је Саво Минић када није први човјек Владе Српске?

Република Српска

Ко је Саво Минић када није први човјек Владе Српске?

12 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

10

04

Фотограф АТВ-а Бранко Јовић добитник престижне награде за црно-бијелу фотографију

09

57

Узбуна у Европи: Више од 1.000 случајева вируса западног Нила

09

40

Остао без ноге у ријалитију! Слиједи милионска тужба

09

28

Ножем напала двије ученице испред школе: Дјевојчица (15) предата Тужилаштву

09

17

Број жртава бујичних поплава у Непалу порастао на 1.344

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима