Порота три пута без договора: Поништено суђење мајци оптуженој за убиство троје дјеце

Аутор:АТВ редакција
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Порота није успјела да донесе једногласну одлуку у случају Линдзи Кленси, мајке која је оптужена да је убила своје троје дјеце.
Судија Вилијам Саливан прогласио је поништење суђења, пошто закон државе Масачусетс не дозвољава доношење одлука већином гласова.
Поротници јуче други пут нису успјели да донесу пресуду, због чега им је Саливан наложио да наставе вијећање.
Кевин Редингтон, адвокат Линдзи Кленси, затражио је од судије да одложи формално проглашење поништења суђења, што је судија одобрио. Редингтон жели да се обрати Врховном судском суду директном жалбом пред једним судијом у вези са поротником који одбија да промијени свој став.
Жалба се односи на амерички Закон о особама са инвалидитетом (Americans with Disabilities Act), а аргумент је да је један од поротника заузео непопустљив став, без обзира на то да ли докази испуњавају стандард „ван разумне сумње“. Он каже да жели да добије прилику да поднесе жалбу прије него што суђење буде формално проглашено поништеним.
Каже да би жалба била поднесена данас, а да би о њој излагао сутра.
„Вјерујем да је ово ситуација у којој постоји јасна и непосредна опасност да та особа, из неког разлога... заузима непопустљив став, без обзира на доказе који морају да достигну стандард ван разумне сумње“, рекао је Редингтон о поротнику.
Судија је Редингтону дао сат времена прије него што поново позове пороту, како би му омогућио да „поднесе захтјев Врховном суду за одлагање проглашења поништења суђења“.
Након нешто више од сат времена, адвокатица Дана Голдблат саопштила је да је у име одбране Линдзи Кленси поднијела хитну жалбу. Рекла је да је жалба поднесена у 12.29 часова по локалном времену.
Суд је потом прекинуо засједање због паузе за ручак.
Послије паузе саопштено је да је жалба одбране, којом је тражено да се одложи поништење суђења, одбијена.
Судија Саливан је затим прогласио поништење суђења.
У Окружном суду у Плимуту одиграле су се бурне сцене након што је судија Вилијам Саливан одложио формално проглашење поништења суђења.
Ово су детаљи о поруци пороте и правној аргументацији која је довела до тога да судија одложи формално проглашење поништења суђења.
Након што су сви поново позвани у судницу, судија је прочитао поруку пороте у којој је наведено да ни трећи пут није успјела да постигне сагласност.
„Тешка срца вас обавјештавамо да нисмо у могућности да донесемо једногласну одлуку и да нећемо бити у могућности да је донесемо.“
Саливан је потом затражио од тужилаштва и одбране да изнесу свој став о поруци пороте.
У име тужилаштва, помоћница окружног тужиоца Џенифер Спраг рекла је да је потребно поништити суђење јер је судија већ два пута наложио пороти да настави вијећање.
Треће упутство да наставе вијећање захтијевало би сагласност пороте.
Међутим, адвокат Линдзи Кленси, Кевин Редингтон, рекао је да чињеница да је порота „веома неуобичајено“ написала да није у стању да донесе одлуку „тешка срца“ указује на то да би требало да настави вијећање.
Саливан је примјетио да порота није затражила да буде враћена на вијећање и, након расправе о правним преседанима, рекао да ће одбити приговор одбране и прогласити поништење суђења.
Потом је удовољио Редингтоновом захтјеву да поднесе хитну жалбу против одлуке о поништењу суђења и у међувремену одложио њено формално проглашење.
Подсјетимо, Кленси, бивша медицинска сестра која је радила на порођајима, није негирала да је задавила своју дјецу, Кору (5), Досона (3) и осмомјесечног Калана, али тврди да је за њене поступке одговорна постпорођајна психоза, што би значило да није кривично одговорна за своје поступке и да би због тога требало да буде ослобођена.
Тужилаштво је, међутим, тврдило да је знала шта ради.
Осуда за убиство или убиство из нехата значила би казну доживотног затвора, док би ослобађајућа пресуда вјероватно довела до њеног смјештања у установу за ментално здравље.
Ако судија Вилијам Саливан прогласи суђење поништеним, могло би да услиједи неколико могућих сценарија.
Тужилаштво може поново да подигне оптужнице и покрене суђење испочетка са новом поротом или да преговара о споразуму о признању кривице. Алтернативно, тужиоци могу у потпуности да одустану од оптужби.
У озбиљним кривичним предметима попут овог, тужилаштво готово увијек тражи поновно суђење. Ако то учини, поступак избора пороте биће поновљен и биће заказано ново суђење.
Ако буде планирано ново суђење, Кленси ће остати у истој форензичкој установи за ментално здравље у којој се тренутно налази, иако би њени адвокати могли да затраже преиспитивање одлуке о њеном притвору или условима пуштања на слободу, рекла је Хедер Куколо, професорка Правног факултета у Њујорку и стручњакиња за право у области менталног здравља, преноси Телеграф
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