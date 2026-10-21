Logo

Топла јесен може продужити алергије: Стручњак упозорава на скривене узроке симптома

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.10.2026 09:23

Коментари:

0
Алергија, болест
Фото: Pixabay/Mojpe

Иако се сезона цветања већине биљака ближи крају, поједини корови, попут амброзије, могу наставити да производе полен све док не наступе дуготрајни мразеви.

Топло и влажно јесење вријеме ствара повољне услове за развој буђи, па се симптоми могу погоршати током шетње парком, грабуљања лишћа, боравка у викендици или уласка у просторију у којој се осјећа мирис влаге.

Према ријечима Олге Кудрјашове, руског алерголога и имунолога, у другој половини октобра алергијске тегобе често изазивају споре плесни, чијем развоју погодују топли и влажни услови. Алергени плесни могу изазвати не само цурење из носа и свраб очију већ и нападе кашља, звиждање у грудима и погоршање астме, упозорила је Кудрјашова.

Са почетком грејне сезоне расте значај кућних алергена

Након почетка грејне сезоне повећава се значај алергена у затвореном простору. Људи ређе проветравају просторије и више времена проводе унутра, гдје долазе у контакт са кућним грињама, животињском длаком и честицама коже, као и са буђи. Због тога, како је објаснила специјалиста, упорни симптоми не значе нужно да је напољу и даље присутан полен.

Амброзија

Друштво

Амброзија касни, алергичаре најтежи дани тек чекају

Прашина која се грејањем подиже може ући у организам удисањем, преко руку и предмета који долазе у додир са устима, док се нека једињења могу апсорбовати и кроз кожу. Овај пут излагања нарочито је значајан код мале дјеце.

Како ублажити јесење алергијске тегобе

Алерголог сматра да је корисно да особе које имају јесење алергије прате ниво полена у свом региону. Током сувих и вјетровитих дана препоручује се ограничавање дужих шетњи. По повратку кући, требало би пресвући одећу, умити лице, испрати нос физиолошким раствором и, по потреби, опрати косу.

Особе алергичне на буђ треба да избегавају уклањање влажног лишћа и руковање ђубирвом. Ако то не могу да избјегну, требало би да носе маску и рукавице.

У дому је важно отклонити цурења и места на којима се појавила буђ, редовно проветравати просторије и контролисати влажност ваздуха. Прекомерна употреба овлаживача може подстаћи развој буђи и гриња, па је неопходно редовно чистити уређај.

оса

Савјети

Један симптом након уједа осе је озбиљан знак за узбуну: Идите одмах у Хитну

Зато прописане антихистаминике, деконгестиве за нос и основну терапију астме не треба прекидати само зато што је сезона полена завршена, према савјету алерголога. Ако се симптоми понављају сваке јесени, препоручује се консултација са алергологом како би се утврдило који алерген изазива тегобе, преноси РТ Балкан.

Отежано дисање, напади кашља или потреба за чешћом употребом лијекова за ублажавање симптома захтјевају посебно пажљиву лекарску процјену, закључила је специјалиста, пише "РТ на руском".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

симптоми алергије

Јесен

алергија

Коментари (0)

Прочитајте више

Чај, кафа, топли напитак, пиће

Здравље

''Течна смрт'' Овај напитак може имати озбиљне посљедице по здравље

20 ч

1
Спавање

Здравље

Доктори су сагласни да је ово најбољи положај за спавање

1 д

0
Вода

Здравље

Ево шта се дешава у организму ако не пијемо воду чим устанемо

1 д

0
Зорана Мићановић

Сцена

Зорана о здравственом стању оца који је у болници: „Имао је компликације, надам се да ће ускоро изаћи“

3 д

0

Више из рубрике

Чај, кафа, топли напитак, пиће

Здравље

''Течна смрт'' Овај напитак може имати озбиљне посљедице по здравље

20 ч

1
Спавање

Здравље

Доктори су сагласни да је ово најбољи положај за спавање

1 д

0
Доктор, хирург, рукавице

Здравље

Емпокс се шири свијетом: Више од 14.000 случајева од почетка године

1 д

0
Вода

Здравље

Ево шта се дешава у организму ако не пијемо воду чим устанемо

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

52

Додик: Срећни смо што је митрополит Лукијан у Бањалуци

12

44

Корисници из БиХ потрошили 4.8 милиона КМ на ОнлиФенс

12

38

Тужилаштво: Стручна сарадница осумњичена за непружање помоћи!

12

34

Митрополит Лукијан: Додик је човјек од ријечи који брани хришћанске вриједности

12

26

Ударац за Бајерн: Против Арсенала без капитена - преминуо му отац

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима