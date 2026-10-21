Топла јесен може продужити алергије: Стручњак упозорава на скривене узроке симптома

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Иако се сезона цветања већине биљака ближи крају, поједини корови, попут амброзије, могу наставити да производе полен све док не наступе дуготрајни мразеви.
Топло и влажно јесење вријеме ствара повољне услове за развој буђи, па се симптоми могу погоршати током шетње парком, грабуљања лишћа, боравка у викендици или уласка у просторију у којој се осјећа мирис влаге.
Према ријечима Олге Кудрјашове, руског алерголога и имунолога, у другој половини октобра алергијске тегобе често изазивају споре плесни, чијем развоју погодују топли и влажни услови. Алергени плесни могу изазвати не само цурење из носа и свраб очију већ и нападе кашља, звиждање у грудима и погоршање астме, упозорила је Кудрјашова.
Након почетка грејне сезоне повећава се значај алергена у затвореном простору. Људи ређе проветравају просторије и више времена проводе унутра, гдје долазе у контакт са кућним грињама, животињском длаком и честицама коже, као и са буђи. Због тога, како је објаснила специјалиста, упорни симптоми не значе нужно да је напољу и даље присутан полен.
Друштво
Амброзија касни, алергичаре најтежи дани тек чекају
Прашина која се грејањем подиже може ући у организам удисањем, преко руку и предмета који долазе у додир са устима, док се нека једињења могу апсорбовати и кроз кожу. Овај пут излагања нарочито је значајан код мале дјеце.
Алерголог сматра да је корисно да особе које имају јесење алергије прате ниво полена у свом региону. Током сувих и вјетровитих дана препоручује се ограничавање дужих шетњи. По повратку кући, требало би пресвући одећу, умити лице, испрати нос физиолошким раствором и, по потреби, опрати косу.
Особе алергичне на буђ треба да избегавају уклањање влажног лишћа и руковање ђубирвом. Ако то не могу да избјегну, требало би да носе маску и рукавице.
У дому је важно отклонити цурења и места на којима се појавила буђ, редовно проветравати просторије и контролисати влажност ваздуха. Прекомерна употреба овлаживача може подстаћи развој буђи и гриња, па је неопходно редовно чистити уређај.
Савјети
Један симптом након уједа осе је озбиљан знак за узбуну: Идите одмах у Хитну
Зато прописане антихистаминике, деконгестиве за нос и основну терапију астме не треба прекидати само зато што је сезона полена завршена, према савјету алерголога. Ако се симптоми понављају сваке јесени, препоручује се консултација са алергологом како би се утврдило који алерген изазива тегобе, преноси РТ Балкан.
Отежано дисање, напади кашља или потреба за чешћом употребом лијекова за ублажавање симптома захтјевају посебно пажљиву лекарску процјену, закључила је специјалиста, пише "РТ на руском".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
20 ч1
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Сцена
3 д0
Здравље
20 ч1
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Најновије
Најчитаније
12
52
12
44
12
38
12
34
12
26
Тренутно на програму