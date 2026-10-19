Ево шта се дешава у организму ако не пијемо воду чим устанемо

Аутор:АТВ редакција
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Ако дан започињете чашом воде, већ сте учинили нешто добро за своје тијело. Након неколико сати сна, током којих не уносимо течност, организму је потребно надокнадити изгубљену воду.
Али шта ако ујутру нисте жедни или једноставно заборавите да попијете воду? Може ли то да утиче на ваше здравље?
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Како пише портал Хеалтх, јутарња чаша воде има неколико предности, али није неопходна ако током дана уносите довољно течности.
Док спавамо, тијело наставља да губи воду дисањем и знојењем. Процјењује се да током ноћи на тај начин можемо изгубити између 400 и 700 милилитара воде. Због тога се неки људи буде благо дехидрирани, нарочито ако претходног дана нису уносили довољно течности.
Ако ујутру не надокнадимо изгубљену воду, касније током дана може нам бити теже да унесемо довољно течности. Јутро је добра прилика да попијемо воду јер се касније, када почну свакодневне обавезе, често дешава да заборавимо на хидратацију.
Количина воде која нам је потребна зависи од тјелесне тежине, физичке активности, температуре ваздуха и других фактора. Према препорукама америчког Института за медицину, одрасле жене требало би дневно да уносе око 2 до 2,7 литара течности, а мушкарци од 2,5 до 3,7 литара. У ове количине урачунава се и вода коју добијамо из хране.
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Истраживања показују да људи који попију воду одмах након буђења често током дана унесу више течности.
Ако сте ујутру дехидрирани, могли бисте да се осјећате уморније и да имате проблема са концентрацијом. Истраживања показују да недостатак течности може негативно да утиче на пажњу, краткорочно памћење и расположење.
Чак и блага дехидратација, односно губитак воде који одговара приближно једном до два одсто тјелесне масе, може да утиче на менталне способности.
Једно истраживање из 2021. године показало је да су испитаници који су пили воду прије спавања и одмах након буђења били буднији и брже реаговали на задатке.
Вода је важна и за нормално варење. Помаже у разградњи хране, апсорпцији хранљивих материја и проласку садржаја кроз цријева, а доприноси и редовној столици.
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Ако не пијете довољно воде, повећава се ризик од затвора, а постојеће пробавне тегобе могу да се погоршају. Зато је редован унос течности посебно важан за особе које често имају проблеме са варењем.
Дехидратација је један од могућих узрока главобоље, а може да погорша и тегобе код особа које већ пате од честих главобоља или мигрена.
Нека истраживања показала су да повећан унос воде може да помогне у ублажавању главобоља код одређених особа. Ако се често будите с главобољом, вриједи обратити пажњу на то колико течности уносите током дана.
Иако јутарња чаша воде може да буде корисна навика, нема разлога за забринутост ако је повремено прескочите. Ако током дана пијете довољно течности и једете намирнице које садрже много воде, попут воћа и поврћа, ваш организам може да остане добро хидриран и без јутарње чаше воде.
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Најважније је да редовно пијете воду током дана, а не да се строго придржавате одређеног распореда. Другим ијречима, није пресудно када пијете воду, већ да ли је уносите у довољној количини.
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